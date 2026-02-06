logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Encamina Suggs triunfo del Magic

Primer triple-doble en la carrera del guardia para vencer a los Nets

Por AP

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Encamina Suggs triunfo del Magic

ORLANDO, Florida.- Jalen Suggs totalizó 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para lograr el primer triple-doble de su carrera, Desmond Bane anotó 23 unidades y Paolo Banchero agregó 22 para que el Magic de Orlando vapuleara el jueves 118-98 a los Nets de Brooklyn.

Jugando 29 minutos en su séptimo partido después de perderse ocho por una lesión en la rodilla derecha, Suggs también bloqueó cuatro tiros y consiguió tres robos.

Egor Demin lideró a los Nets con un récord personal de 26 puntos, al atinar seis de diez desde la línea de triples. Su compañero novato Nolan Traore igualó su récord personal con 21 puntos y agregó siete asistencias.

Michael Porter Jr., el máximo anotador de Brooklyn, embocó dos de 13 y anotó nueve puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Anthony Black sumó 18 puntos y cinco asistencias para Orlando y Mo Wagner salió del banco para contribuir con 14 unidades y cinco rebotes en 12 minutos.

La derrota fue la 15ª en 17 compromisos para los Nets, que llegaron como el equipo con menos puntos anotados (107,1) y el peor porcentaje de tiros de campo (44,3%) en la NBA. Atinaron un 41,5% y sufrieron 19 pérdidas de balón.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación
    Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

    Gobierno de Javier Milei establece la Oficina de Respuesta Oficial para combatir desinformación

    SLP

    AP

    La medida del gobierno argentino para contrarrestar la desinformación y las críticas sobre limitar la libertad de expresión.

    Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe
    Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

    Cangrejeros de Santurce remontan y aseguran semifinales en la Serie del Caribe

    SLP

    AP

    Descubre cómo los Cangrejeros de Santurce logran una victoria memorable sobre los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe, con Johan Camargo y Christian Vázquez como figuras destacadas.

    Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl
    Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

    Drake Maye, el quarterback de los Patriots, listo para el Super Bowl

    SLP

    AP

    La historia de Drake Maye, un quarterback con liderazgo y determinación, que busca la gloria en el Super Bowl con los Patriots.

    Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven
    Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

    Zamir Loyo Reynaga se Une a Sporting Kansas City como Fichaje Joven

    SLP

    AP

    Conoce la historia de Zamir Loyo Reynaga, el talentoso jugador que llega a Sporting Kansas City con grandes expectativas.