Encuentro entre Francia y Estados Unidos femenil abre agenda futbolística del fin de semana

Esta es la agenda de los partidos de este fin de semana lleno de actividad futbolistica; iniciando este viernes y concluyendo el domingo con partidos de la rama varonil y femenil.



Copa del mundo femenil 2019

Francia vs Estados Unidos - Viernes 28 de junio - 2 pm - Estadio: Parque de los príncipes -

Canales: Televisa Deportes y Univisión TDN.

Italia vs Países Bajos - Sábado 29 de junio - 8 am - Estadio: Stade du Hainaut - Canales: Univision TDN y Televisa Deportes.

Alemania vs Suecia - Sábado 29 de junio - 11:30 am - Estadio: Route de Lorient - Canales: Univision TDN y Televisa Deportes



Copa Oro 2019

Haití vs Canadá - Sábado 29 de junio - 6 pm - Estadio: NRG - Canales: Sky HD.

México vs Costa Rica - Sábado 29 de junio - 8:30 pm - Estadio: NRG - Canales: Azteca 7, Canal de las Estrellas, Sky HD, TDN, Televisa Deportes en vivo, Azteca Deportes en vivo.

Jamaica vs Panamá - Domingo 30 de junio - 4:30 pm - Estadio: Lincoln Financial Field - Canales: Sky HD.

Estados Unidos vs Curazao - Domingo 30 de junio - 7 pm - Estadio: Lincoln Financial Field - Canales: Sky HD.



Copa América 2019

Venezuela vs Argentina - Viernes 28 de junio - 2 pm - Estadio: Estadio Jornalista Mário Filho - Canales: Univision TDN, Nueve, Azteca 7, TDN, Azteca Deportes en vivo, Sky HD.

Colombia vs Chile - Viernes 28 de junio - 6 pm - Estadio: Arena Corinthians - Canales: TDN, Sky HD.

Uruguay vs Perú - Sábado 29 de junio - 2 pm - Estadio: Arena Fonte Nova - Canales: TDN, Sky HD.