Guillermo Ochoa con interés real del Inter para la próxima temporada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Guillermo Ochoa tuvo este fin de semana una actuación impecable con el Salernitana de la Serie A, equipo que gracias a las atajadas del mexicano logró sumar un punto que los aleja de puestos de descenso.

Una situación que de inmediato causó una importante cantidad de rumores sobre su futuro, teniendo en cuenta que el guardameta de la Selección Mexicana y la institución no han confirmado una renovación.

Uno de los equipos que ya habría levantado la mano por Guillermo Ochoa es el Inter, cuadro que de acuerdo con medios italiano sigue muy de cerca las negociaciones entre Salernitana y el mexicano.

La gran ventaja que tiene el mexicano en el próximo mercado de fichajes en Europa es que, además de tener el reconocimiento de la competencia, llegaría libre y sin un precio a pagar a ningún otro equipo.

Guillermo Ochoa recibió felicitaciones por parte de jugadores del Inter

Después de ser una pieza clave para evitar que el Inter obtuviera las tres unidades de la cancha del Salernitana, Guillermo Ochoa recibió muestras de cariño y respeto de jugadores rivales.

Siendo el mismo portero, quien aceptó los buenos deseos del rival ante el resultado que aleja a su equipo de la zona de riesgo.

"Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final", dijo Guillermo Ochoa.