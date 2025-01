Detalles sobre la Salud de Enrique Bermúdez de la Serna

Después de que el lunes se diera a conocer que Enrique Bermúdez de la Serna tuvo que ingresar al hospital, este martes el histórico narrador mexicano confesó que tuvo serios problemas de salud en los últimos días.

Fue a través de sus redes sociales que el "Perro" confirmó las noticias y de paso confesó de lo que fue atendido, además de mandar un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron al tanto de él.

"Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud, tuve un episodio muy peligroso, con presión arterial 225/ 198 y agua en los pulmones, que controlaron en el Hospital, después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardiaca!! (sic)", se lee en una publicación hecha en la red social X (antes Twitter).

"El Perro" Bermúdez logró evitar una cirugía

En otra publicación en su cuenta de X, Enrique Bermúdez señaló que no tendrá que someterse a alguna cirugía, pero sí tendrá que cambiar algunos hábitos en su día a día.

"Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón, tendré que modificar mi alimentación, un plan médico y ejercicio que siempre he hecho, sino da resultado, se me colocara un marcapasos para mejorar la arritmia, nunca había tenido problema en mi motor!! (sic)", escribió el apodado "Perro", quien durante muchos años trabajó para Televisa.

Los mensajes de aliento para el "Perro" Bermúdez

En esa misma publicación, el "Perro" Bermúdez recibió una buena cantidad de comentarios de apoyo de personalidades del futbol y de los medios de comunicación.

Por ejemplo, Alberto Lati le escribió: "Un abrazo enorme. Recupérate pronto, querido Perro!", mientras que el exárbitro Francisco Chacón le puso: "Pronta recuperación querido Perro, que te sigas mejorando, te mando un fuerte abrazo".

El entrenador Ramón Raya también le dejó un mensaje al narrador: "Que te recuperes pronto querido Enrique".