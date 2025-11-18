Enrique Bermúdez regresa a Televisa para narrar el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Uno de los grandes movimientos con miras a la Copa del Mundo de 2026 en los medios de comunicación ha sido el regreso a los micrófonos de Televisa de Enrique "Perro" Bermúdez.

El histórico narrador mexicano, quien luego de anunciar su retiro en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tomarse un año de descanso de las pantallas, sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a TUDN.

Con esa emoción por contar las historias de un Mundial en casa, Bermúdez compartió en entrevista con David Faitelson su alegría por regresar a Televisa, recibiendo el cariño de los seguidores y explicando el motivo por el que decidió retomar su carrera, pese a tener varias ofertas en otras empresas.

"Sí. Yo ya la verdad no quería narrar otro Mundial, ya no. Pero me convencieron acá mis amigos y regreso aquí por amor a la camiseta, David. Tuve varias ofertas ahora en el año que pasé porque tuve un año sabático con sueldo al 100%", mencionó.

Bermúdez, quien estará como una de las voces estelares, agradeció los acercamientos de otras televisoras, pero presumió la oportunidad de empezar y terminar su carrera en Televisa con tantos viejos amigos.

"Tuve ofertas de varias empresas. Quiero agradecerles haberme tomado en cuenta. Finalmente decidí volver aquí porque sabes qué, es mi casa y dije: donde arranco, termino, y es una gran satisfacción. Pocos pueden decir eso. Aquí empecé y aquí termino", finalizó.