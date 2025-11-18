Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026
La presidenta informa sobre medidas para proteger a asistentes en el evento deportivo
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para garantizar la seguridad de los asistentes en los partidos del próximo Mundial de Futbol 2026 se lleva a cabo un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con policías estatales y municipales de las ciudades sedes.
A pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que esta información será presentada a detalle en una próxima conferencia de prensa matutina.
"¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los asistentes? ¿Va a haber de fuerzas federales del Ejército, policía local? ¿Cómo sería este operativo?", se le preguntó.
"Ya está trabajado; lo de seguridad, lo vamos a presentar en otra ocasión, pero se ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando", respondió.
