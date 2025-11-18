logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026

La presidenta informa sobre medidas para proteger a asistentes en el evento deportivo

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 12:18 p.m.
A
Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para garantizar la seguridad de los asistentes en los partidos del próximo Mundial de Futbol 2026 se lleva a cabo un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con policías estatales y municipales de las ciudades sedes.

A pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que esta información será presentada a detalle en una próxima conferencia de prensa matutina.

"¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los asistentes? ¿Va a haber de fuerzas federales del Ejército, policía local? ¿Cómo sería este operativo?", se le preguntó.

"Ya está trabajado; lo de seguridad, lo vamos a presentar en otra ocasión, pero se ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando", respondió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?
Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

SLP

El Universal

Hoy se destaca la riqueza artística del Islam

Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026
Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026

Seguridad coordinada para Mundial Futbol 2026

SLP

El Universal

La presidenta informa sobre medidas para proteger a asistentes en el evento deportivo

Claudia Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana para el Mundial
Claudia Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana para el Mundial

Claudia Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana para el Mundial

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum destaca la importancia de impulsar el futbol y dejar un legado deportivo en México, con miras al Mundial 2026.

Sheinbaum confirma: AMLO publicará un nuevo libro
Sheinbaum confirma: AMLO publicará un nuevo libro

Sheinbaum confirma: AMLO publicará un nuevo libro

SLP

El Universal

Tras dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se prepara para lanzar su primera obra literaria.