Enrique Reyna a consolidar liderato de la Fórmula 1800

El campeonato de autos monoplaza Fórmula 1800 Mexicana, tendrá este fin de semana su tercera fecha puntuable, por lo que el equipo Mao Racing se encuentra listo para buscar la 3ra. victoria al hilo con su piloto Enrique Reyna López #74 Productos Don Tacho – Química Procom – Ladecuadros, en el circuito del Óvalo Aguascalientes México.

"Estamos listos y ansiosos de salir nuevamente a la pista, hemos ganado las dos primeras fechas, pero para nada ha sido sencillo, prueba de ello fue la carrera en el trióvalo donde todo se definió en la última vuelta. Ahora vamos bien preparados para correr en un circuito que me gusta, donde esperamos poder llevarnos nuevamente la de cuadros", indicó.

"El nivel de esta categoría es muy alto, hay muchos pilotos y equipos muy fuertes así que no debemos bajar la guardia pues queremos recuperar el título para San Luis Potosí. Agradecer mucho a los patrocinadores y a la gente que me apoya, claro a mi papá que es quien me prepara y a los medios por apoyar con su difusión mi carrera", señaló el potosino.

Mao Jr. cuenta con 81 unidades producto de dos victorias que lo colocan como líder de la categoría, pero con una distancia corta sobre sus perseguidores por lo que desde este sábado comenzará con las prácticas y la calificación, buscando llevarse la victoria en la carrera a disputarse el domingo 9 de junio.