Enrique Reyna monarca en F-1800

La final de la Súper Copa 2020 en Puebla tuvo momentos álgidos, como los que se vivieron en la segunda carrera de la F-1800, donde se registró un choque en plena recta, entre el potosino Enrique Reyna Jr. y el zacatecano Federico Solís.

Ante esto Enrique comentó "fue una temporada difícil porque la corrí sin patrocinadores y cuando parecía que tenía el campeonato en la bolsa porque debía en la última carrera dentro de los ocho primeros, se complicó por el choque que tuve con Federico".

El campeón recibió una multa económica y una penalización de paso por pits en la primera carrera de la temporada 2021: "Según dicen que es por abandonar el monoplaza cuando todavía era peligroso hacerlo".

Reyna Jr., comentó que miró por el espejo que el oficial se acercaba a él y otro estaba el sector colocando el cono que indicaba al resto de los competidores que había allí un auto en pista. Agregó que a lo mejor le ganó la calentura del momento y que acata lo económico, pero que apelará la de paso por pits.

"Si bien la obtención del campeonato parece que fue bastante fácil, yo nunca me confío y ya vieron lo que ocurrió en la final, pero sabía que tenía un buen monoplaza desde el año pasado", aclaró.

El potosino expresó además que sigue en la F-1800 porque es una categoría competitiva, accesible y que enseña mucho a los pilotos que participan en ella, y sobre todo cuenta con un reglamento muy bien elaborado.

ENRIQUE SUMA 4 CAMPEONATOS

Enrique lleva 4 campeonatos en la categoría y eso no le ayuda a conseguir patrocinios para emigrar a otra: "Si lo pensé y se ha buscado pero lamentablemente no se consiguió, afortunadamente tenemos toda la infraestructura que se requiere para seguir en la F-1800 porque de lo contrario no se lo hubiera pasado. Es una lástima que habiendo tanto talento en San Luis Potosí no se consiga apoyo como en otras épocas donde había varios pilotos, en diferentes categorías nacionales e internacionales".

El campeón finalizó comentando que el 2021 será también un año difícil en lo económico, pero que las marcas deben pensar que es un buen momento para mostrarse ante un grupo de muchos millones de consumidores: "Ojalá también pueda regresar el público lo antes posible, porque sin lugar a dudas es parte importante de las carreras".