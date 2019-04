Entérate | Es la primera vez que Cristiano Ronaldo es eliminado en cuartos de final de Liga de Campeones

Lo impensado se convirtió en realidad. El Ajax de Holanda derrotó en su casa a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo (CR7) y los eliminó de los cuartos de final de la Champions League.

El máximo goleador en la historia de la competición vio truncado su sueño de buscar su sexta "orejona" en su carrera. En especial, porque su fichaje con el club italiano fue con la intención de conquistar Europa.

Es la primera vez que Ronaldo es eliminado en fase de cuartos de final de la Liga de Campeones. Ni con el Real Madrid, ni con el Manchester United quedó fuera en esta instancia.

Con los Red Devils cayó en: 2003-2004 vs Porto en octavos; 2004-2005 vs Milan en octavos; 2006-2007 vs Milan en semifinales; 2008-2009 vs Barcelona en final.

Con los Merengues sucumbió: 2009-2010 vs Lyon en octavos; 2010-2011 vs Barcelona en semifinales; 2011-2012 vs Bayer Munich en semifinales; 2012-2013 vs Dortmund en semifinales; 2014-2015 vs Juventus en semifinales.

CR7 no estará en semifinales de la Champions League por primera vez desde el 2010.