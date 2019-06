Entérate | Oribe Peralta revela que amenaza de secuestro influyó en su decisión de ir a Chivas

El delantero mexicano Oribe Peralta aseguró que uno de los factores que influyó en su decisión de abandonar al conjunto del América para jugar con su acérrimo rival, Chivas, fue una “fuerte amenaza de secuestro” que recibió.

“Fue por una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte, la verdad, pero creo que muchas personas les pasa esto, creo que no debemos de permitirlo, fue una amenaza fuerte de secuestro hacia mi esposa y mis hijos, fue una de las causas que influyó a que yo estuviera acá pero no fue en su 100 por ciento”, dijo Oribe Peralta.

Oribe Peralta dijo este miércoles que con su llegada a las Chivas del Guadalajara inicia “un nuevo ciclo” que renueva las ambiciones en su carrera futbolística y le impone el reto de hacer campeón al “equipo más importante de México” después de la selección nacional.

“Los ciclos terminan, yo creí que mi ciclo había terminado (en el club América) y ahora estoy iniciando uno nuevo, un reto nuevo con muchas ganas de crecer y seguir mostrando y hacer ver a la gente que crean en los mexicanos”, dijo el jugador durante la conferencia de de su presentación.

El pase de Peralta, de 35 años, quien se convirtió en el fichaje “bomba” de este receso previo al Apertura 2019 no ha estado exento de polémica pues el delantero jugó los últimos cinco años (2014-19) con las Águilas del América, acérrimo rival de Chivas.

Peralta se convirtió en un símbolo del americanismo, llegó a ser capitán y conquistó dos títulos en los Torneos Apertura 2014 y 2018.

El ariete, agradeció a la directiva de Chivas por tener “la valentía” de insistir en su contratación -cuyo monto se mantiene confidencial- y recordó que estuvo en las fuerzas básicas del club rojiblanco invitado por el entonces técnico Óscar Ruggeri, quien dirigió al equipo en 2001-2002.

“Sabía que era complicado para ellos también y el hecho de que se acercaran a mí despertó esa ambición que tenía cuando era joven y pisaba las canchas de entrenamiento, las primeras veces que estuve acá en primera división entrenando con Ruggeri”, aseguró.

El delantero, quien jugará con el número 24 en su camiseta, aseguró que aún no piensa en el retiro pues se siente en buena condición física y cree que todavía puede aportar su experiencia al equipo.

“Todavía no pienso en el retiro, lo que sí estoy pensando es en dar mi máximo, sé que tengo 35 años, no soy un jovencito, pude haber perdido muchas cosas pero también gané otras como la experiencia, me siento muy bien y voy hacer todo lo posible en esta pretemporada para poder llegar al máximo nivel y estar a la altura”, expresó.

Peralta minimizó las críticas y agradeció las enseñanzas del técnico de América, Miguel Herrera, quien este miércoles aseguró que el delantero “no había sido un referente” para el América, pese a la trayectoria que logró con ese club.

“Chivas es el segundo equipo referente para todos los mexicanos porque es el que le da la oportunidad a jugadores locales y es una dificultad tener refuerzos cuando solo dependes de los mexicanos, eso un valor extra, a la afición le doy las gracias por el apoyo que me brindaron el tiempo que estuve en América”, dijo.

Durante la presentación, el director general del Guadalajara, José Luis Higuera pidió a Peralta “campeonatos, goles y liderazgo”, y aseguró que su contratación es “excepcional” y responde a la necesidad de triunfos que el equipo tienen desde hace dos años.

“Sabes que en el Guadalajara si no se campeona es un fracaso, eres un jugador que sabe jugar en los momentos difíciles, tienes templanza y tienes jerarquía, aquí no se aceptan más que campeonatos, goles y liderazgo”, dijo.

El martes, el técnico del Guadalajara, Tomás Boy, defendió la contratación de Peralta al considerar que es el “mejor delantero que ha tenido México en los últimos diez años”.

Peralta fue mundialista con México en Brasil 2014 y Rusia 2018 y logró la medalla de oro en Londres 2012.