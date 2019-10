Entérate: Que no te sorprenda el cambio de horario para ver la NFL y la Serie Mundial

En la madrugada del siguiente domingo 27 de octubre entrará en vigor el horario de invierno, por lo que antes de dormir, deberás atrasar tu reloj una hora. Y para que no te tome desprevenido el nuevo horario, te recordamos la hora de los eventos deportivos de mayor relevancia de este fin de semana.

Las transmisiones de los partidos de la Semana 8 de la NFL y el juego 5 de la Serie Mundial se verán afectadas por el horario de invierno, ya que Estados Unidos modifica la hora una semana después (3 de noviembre).

El primer partido dominical de la National Football League será entre los Cardinals de Arizona vs Saints de Nueva Orleans, que en México dará inicio a las 11 de la mañana, mientras que el Sunday Night, entre los Green Bay Packers y los Chiefs de Kansas City arrancará a las 18:20 horas.

Por otro lado, la Serie Mundial, que la disputan los Astros de Houston y los Nationals de Washington, el horario también se verá modificado en el territorio nacional y la hora de transmisión será a las 18:07 horas.

Así que toma tus precauciones y no te dejes sorprender por el nuevo cambio de horario.