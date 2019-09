Entérate: Toda la Jornada 9 del Apertura 2019

El Apertura 2019 vivirá su novena jornada y los clásicos robarán reflectores. El Chivas vs Atlas y el América vs Pumas son los duelos más atractivos para este fin de semana. Ambos serán el sábado.

Otro partido que llama la atención por el momento de ambos equipos es el Veracruz vs Cruz Azul. El peor equipo en la historia del futbol mundial (34 juegos sin ganar) chocará ante un conjunto celeste que vive un terremoto interno.

La fecha nueve inicia con el duelo entre el Puebla y el Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc.

Puebla vs Atlético de San Luis/ Viernes 13 de septiembre 19:00/ SKY Sports.

Veracruz vs Cruz Azul/ Viernes 13 de septiembre 21:00/ Azteca 7.

Xolos vs Tigres/ Viernes 13 de septiembre 21:06/ Fox Sports.

Monterrey vs Necaxa/ Sábado 14 de septiembre 17:00/ Fox Sports 2.

León vs FC Juárez/ Sábado 14 de septiembre 19:00/ Fox Sports 2.

Chivas vs Atlas/ Sábado 14 de septiembre 19:00/ Azteca 7, Las Estrellas, TUDN, Multimedios.

América vs Pumas/ Sábado 14 de septiembre 21:00/ Las Estrellas, TUDN

Toluca vs Morelia/ Domingo 15 de septiembre 12:00/ Las Estrellas, TUDN, ESPN.

Santos vs Pachuca/ Domingo 15 de septiembre 18:45/ Fox Sports 2.