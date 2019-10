Entre jóvenes, espero construir y no destruir: "Doctor" García

Niega presumir ser de los mejores comunicadores deportivos desde hace varios años por el hecho de haber pateado la pelota profesionalmente, al contrario, Luis García Postigo, el famoso "Doctor" es sincero al recalcar que ha tenido "200 mil fracasos", pero, que su mayor éxito en la vida son sus 4 hijos.



Humilde al hablar, inteligente a la hora de manejar conceptos en los análisis de partidos, el ex canterano de los Pumas de la UNAM menciona a en charla con Pulso que para llegar a donde se encuentra tuvo que estudiar y mucho "aunque a veces parece que no, pero si" incluso se alejó y sacrificó a la familia, las cosas no llegan porque te levantes un buen día y de pronto dices ya la hiciste.

Con la charla "Decidir es Renunciar" se presentó ante los alumnos de la Universidad Tangamanga "espero construir y no destruir, si se llevan algún concepto voy a estar contento, pero no deseo matarle el sueño a uno de los chavos", le parece fantástico tener la oportunidad de charlar con los jóvenes, además es claro que cada vez que se presenta en alguna academia escolar se lleva muchas más cosas buenas de las que puede ofrecer, interactuar con mujeres y hombres que están en pleno desarrollo académico "es genial".

Desde hace tiempo la mejor opción en la narración de los partidos de futbol, llámese Selección Nacional o cualquier otro de la Liga MX, son las "payasadas" como el mismo lo dice, al lado de su íntimo amigo Cristian Martinoli.

Luis García Postigo, ex jugador de Atlético de Madrid, Chivas, América y que se retiró en Puebla, ahora, y sin haber estudiado periodismo, tiene con el "Nalgón" Martinoli, Jorge Campos, Luis Roberto Alves "Zague", Carlos "Warrior" Guerrero, Antonio Rosique, en un puño el rating más alto del deporte en nuestro país.

Penosamente no le tocó jugar en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, solo le ha tocado comentar partidos de la Selección Nacional y algunos otros eventos que no tienen nada que ver con el tema del futbol como lo es la charla que brindó en la Universidad Tangamanga. En su oportunidad vino a San Luis a "destrozar" el auditorio Miguel Barragán acompañado de Cristian Martinoli en "Farsantes con Gloria".

LA SELECCIÓN NACIONAL EN PURIFICACIÓN

El primer tiempo ante Panamá jugó bien, segundo lapso regular, dijo con semblante incómodo a la vez que señaló que está en proceso de purificación, de recambio natural generacional que luego no es fácil encontrarlo y en el que algunos chavos están levantando la mano para encontrar este tipo de espacios, además de que alguno seguramente, en este proceso de cara a Qatar o a 2026 ya no van a estar y que son las "vacas sagradas" que han estado tres mundiales atrás.

COMPAÑEROS PERIODISTAS DEPORTIVOS

Luis no quiso decir nada sobre los narradores, cronistas, periodistas deportivos "yo no hablo de ellos, enjuicio el juego, lo que tú quieras, pero de la chamba de otras personas no hablo, ni para bien ni para mal".

SERÍA UN SACRILEGIO DECIR QUE SOY PERIODISTA

El "Doctor" García es analista, comunicador deportivo y conductor de algunos programas y fue desarrollando su actual labor en el oficio "no soy periodista, sería un sacrilegio si me considero como tal" simplemente desarrolló el oficio de la comunicación deportiva.

NO ES NECESARIO HABER SIDO JUGADOR PARA HACER UN ANÁLISIS

En sus propias palabras se describió como futbolista que estuvo un buen tiempo en la cancha, con momentos "horrorosos y otros buenos", eso le ayudó un poco a entender ciertas cosas para cuando narra un partido, pero que tampoco es que el que solo el haber jugado te pueda ofrecer conocimiento, recalcó que se tiene que aprender el oficio de la comunicación deportiva que no es un tema menor.

EL "YO JUGUÉ" ME PARECE UN ARGUMENTO ESTÚPIDO

En este mismo tenor García Postigo acentuó que todos tienen derecho a opinar, lo anterior en relación a que, sino fue jugador no debe de hacer un análisis del parado de un equipo, a lo que insistió que si fuera así no todos podrán hablar de política o economía, ni de cuestiones sociales, "todos tenemos derecho a opinar de lo que creemos que es, nadie tiene la verdad absoluta, ni los que jugaron y tampoco lo que no lo hicieron", entonces resaltó que "el utilizar el yo jugué me parece un argumento bastante estúpido porque, entonces, nadie podría hablar de una cosa que no haya realizado".

SU GRAN AMIGO MARTINOLI

El goleador universitario es tan famoso como Cristian Martinoli (44 años de edad) en las narraciones de TV Azteca, aunado a ello han creado una amistad fuerte. Luis (50 años de edad) llegó en 2001 y el "Nalgón", como él le dice, un par de años atrás. Compartieron escritorio con próceres como José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, David Faitelson, Enrique Garay, André Marín, Pepe Espinoza (qepd) tipos conocedores del deporte.

Desarrollando sus habilidades con éxito les llega su primer gran momento, o cumbre, cuando José Ramón Fernández les permite participar en la Copa del Mundo de 2002 al lado de Emilio Fernando Alonso en el encuentro por el título entre Brasil y Alemania.

MESSI O CRISTIANO

Amplio conocedor de la trayectoria de Lionel Messi y Cristiano Rolando, el "Doctor" García no tuvo reparo en decir que no tiene por qué elegir "uno hace mejor al otro". Lo mismo respondió de Jorge Campos o Cristian Martinoli añadiendo "los dos son fantásticos". No se ve en ESPN con José Ramón "estoy feliz en TV Azteca y el día que me corran me dedicaré a otra cosa".