Entregarán kits para el Medio Maratón UASLP

Se acerca la fecha del tan esperado Medio Maratón UASLP. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha anunciado importantes detalles sobre las inscripciones y la entrega de kits para este emocionante evento deportivo, que promete un día lleno de desafíos y logros.

Este viernes 22 de septiembre es el último día para inscribirse de forma presencial en el Medio Maratón UASLP. Es la oportunidad final para aquellos que desean ser parte de esta experiencia única en la comunidad deportiva. Además, la entrega de kits para los participantes dará inicio el mismo día en las modernas instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200).

Para garantizar una competencia justa y organizada, todos los atletas inscritos, tanto de manera digital como presencial, deberán presentar la acreditación de edad, género y categoría mediante una identificación oficial (INE). Además, será necesario llenar una carta responsiva, disponible para su descarga en el sitio web oficial del evento mediomaraton.uaslp.mx.

Los estudiantes de la UASLP deberán mostrar su credencial vigente (clave única) y su identificación oficial para verificar su edad y categoría. Los trabajadores universitarios, por su parte, deberán acreditarse con una credencial UASLP vigente (RPE).

La entrega de kits se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre de 12:00 a 18:00 horas y el sábado 23 de septiembre de 9:00 a 16:00 horas. Cada categoría, tanto las libres como las universitarias, tendrá un día de entrega específico. Los primeros 10 mil inscritos serán recompensados con una playera, un número y un chip de seguimiento, asegurando que estén preparados para la carrera.

Es importante recordar que el uso de cubrebocas es obligatorio al recoger el kit debido al entorno cerrado. Sin embargo, el día de la competencia, que se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre de 2023, el uso de cubrebocas no será obligatorio, ya que se trata de un evento al aire libre.

El evento deportivo se pondrá en marcha con el Medio Maratón a las 6:45 am, seguido por la carrera de 10 km en sillas de ruedas a las 6:55 am, y la carrera de 10 km y 4 km a las 7:10 am. La salida y la meta estarán ubicadas frente al imponente Edificio Central de la UASLP, en la histórica Plaza de Fundadores.

Como un incentivo adicional, se entregará una medalla de colección conmemorativa del evento a todos los participantes que estén debidamente inscritos y completen la competencia.