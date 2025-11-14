Entregaron Premio Mpal. del Deporte

En una ceremonia celebrada en la emblemática Plaza de Aranzazú, fueron entregados los Premios Municipales del Deporte 2025, galardones que distinguen a atletas, entrenadores y promotores por su disciplina, resultados y aportaciones al desarrollo deportivo de San Luis Potosí. El evento reunió a distintas figuras del ámbito deportivo local, quienes fueron reconocidas por su esfuerzo a lo largo del último año.

En la categoría de Deporte Adaptado, el premio fue otorgado a Gerardo Armando Castillo Silos, atleta de parabádminton que ha colocado el nombre de San Luis Potosí en competencias nacionales e internacionales.

Como Entrenador del Año, se reconoció a Diobel Valdés del Castillo, por su destacada labor formativa dentro de la halterofilia, disciplina en la que ha impulsado a nuevas generaciones de levantadores.

Dentro de la categoría de Deportista Profesional, el piloto potosino de automovilismo Alejandro De Alba Márquez recibió el galardón por sus logros en Nascar, mientras que en Deporte No Profesional la reconocida atleta internacional Lorena Itzel Rangel Batres fue distinguida por su sobresaliente trayectoria en atletismo de alto rendimiento.

La ceremonia también rindió homenaje a figuras que han marcado época en el deporte local mediante reconocimientos a la trayectoria deportiva. Entre ellos destacan: Humberto Sánchez Barra, exseleccionado nacional de luchas asociadas; Ismael Hernández Tenorio, representante olímpico mexicano en marcha atlética en 1968; Magdalena Turrubiartes Noyola, con más de 40 años dedicados al impulso del tenis de mesa; Fide Flores Valdez, formador de talentos en atletismo; Juan José Monsiváis García, histórico entrenador de ciclismo y exseleccionador nacional.