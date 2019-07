Entrenadora de afganas pide renuncia de Infantino por manejo de casos de abuso sexual

LYON, Francia (AP) — La entrenadora de la selección femenil de Afganistán dice que le "repugna" la manera en la que Gianni Infantino ha manejado los casos de abuso sexual y pidió al presidente de la FIFA que deje el cargo.



La FIFA expulsó a Keramuudin Karim de por vida del fútbol este mes por varios casos de abuso sexual contra jugadoras mientras fungía como presidente de la Federación de Fútbol de Afganistán.

Pero la directora técnica de las afganas Kelly Lindsey está molesta de que sólo Karim haya sido castigado.

"No investigaron a nadie más que al presidente", señaló Karim. "No fueron más allá de la primera capa".

Por eso, de acuerdo con la entrenadora, la culpa recae sobre los hombros de Infantino.

"Me repugna él como ser humano y como líder de nuestro deporte", comentó. "A mi parecer, no debería de ser el presidente de la FIFA. Respeto el Mundial femenino y respeto todo lo que la FIFA hace por el fútbol. Pero no respeto la forma en la que están gobernando hoy en día. Les dimos una oportunidad clara y concisa para hacer lo correcto y mostrar que tienen integridad. Les dimos una oportunidad clara para atreverse a brillar".

Eso último lo dijo en referencia al slogan del Mundial femenino que termina el domingo en Lyon.

Durante una conferencia de prensa emotiva en la ciudad francesa, Lindsey dijo que Infantino "no es lo que necesitamos como líder de la FIFA".

"No está respetando el juego de las mujeres y no está respetando a las futbolistas, entrenadoras, la administración y a los árbitros", añadió.

La FIFA no logró que Infantino estuviera disponible para comentar al respecto.