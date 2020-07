Epidemiólogos ven poco probable que se realicen los Olímpicos

Al menos tres epidemiólogos —incluido Kenato Iwara, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Kobe, en Japón— ven poco probable que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la persistencia del Covid-19 en el mundo.

"No creo que [celebrar] los Juegos Olímpicos en 2021 sea un objetivo realista", sostuvo Iwata al portal Usa Sports Today.

El COI, por medio de su presidente, Thomas Bach, sostuvo que están analizando simplificar la realización del evento para mitigar los costos, aunque no especificó cómo lo harían. Esta medida también podría ayudar a evitar los contagios por el coronavirus.

Sin embargo, Ronald Waldman, profesor de salud global de la Universidad George Washington, sostuvo que modificar el programa de los Juegos Olímpicos podría cambiar la esencia del evento

"Estaría lejos de lo que el COI llama 'normal'. Difícilmente sería reconocible. Simplemente no veo que suceda", mencionó Waldman.

También se ha mencionado la opción de que los atletas y las delegaciones sean vacunados contra Covid-19, antes de que viajen a los Juegos Olímpicos, siempre y cuando se desarrolle la vacuna para el virus.

Pero este escenario sería éticamente complicado, según Amir Attaran, epidemiólogo de la Universidad de Ottawa, en declaraciones que hizo al mismo diario.

"La mayoría de los atletas tiene entre 20 y 30 años. ¿Se les debería dar la vacuna antes que a la gente de la tercera edad? Una situación como esa producirá tensiones que son exactamente lo contrario de lo que dice el movimiento olímpico", expresó Attaran.