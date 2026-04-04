Epoxipisos-Tacos Julio y Chivas Impulsora, por el título de Copa Potosí

Todo se encuentra listo para la gran final de la Copa Potosí 2026, que se disputará este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, luego de unas semifinales llenas de intensidad y dramatismo.

En la primera semifinal, el conjunto de Epoxipisos Tacos Julio consiguió su pase tras imponerse 2-1 a Molino Arkus Chofos en duelo celebrado en el campo 1 de la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos".

El partido comenzó con ventaja para El Molino, que se adelantó al minuto 10 con gol de Alejandro Medina desde el punto penal. Sin embargo, Tacos Julio reaccionó en la segunda mitad y al minuto 70 igualó el marcador gracias a Romario Parra, también desde los once pasos. La remontada se concretó al minuto 79, cuando Víctor Tejeda marcó el tanto definitivo que selló el 2-1.

En la otra semifinal, Armadillos Buenavista y Chivas Impulsora protagonizaron un duelo muy cerrado que terminó sin goles en el tiempo reglamentario, obligando a definir al segundo finalista desde la tanda de penales.

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Desde los once pasos, Chivas Impulsora mostró mayor precisión para imponerse 3-2, asegurando así su lugar en la gran final del certamen.

De esta manera, Epoxipisos Tacos Julio y Chivas Impulsora se enfrentarán por el campeonato y la bolsa del millón de pesos, en un duelo que promete emociones y un gran nivel futbolístico, en busca de consagrarse como el mejor equipo de esta tradicional competencia.