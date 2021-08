Equipo Canel´s buscará el podio

El dios Tláloc hizo su aparición en el Súper Óvalo Potosino desde temprana hora y hasta las 15:00 horas, y no permitió que se llevarán a cabo las prácticas y calificaciones de la quinta fecha de la Nascar Peak México Series.

Desde temprana hora equipos, patrocinador y piloto se dieron cita al arranque del "Gran Premio Canel´s" en su día de prácticas y calificación, poco a poco la lluvia del huracán Grace comenzaba su arribo siendo el invitado incomodo del día, las horas, los minutos, los segundos transcurrían de manera lenta, la lluvia crecía y en momentos pereciera que daba tregua para el arranque de actividades, los pilotos Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc Rubén García Jr., y Alex de Alba Jr., se mantenían alertas a cualquier cambio manifestado por control de carrera.

Los horarios comenzaban a modificarse el tiempo de entrar a pista de las categorías si minimizaba un pequeño momento de sobriedad de la lluvia daba pie a un nuevo intento de lanzamiento, los autos #14 y #88 del Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc resguardados en su garage, los servicios en pista trataban de dejar sin agua la superficie, al final una nueva jugada de la lluvia suspende en su totalidad el día pasando las prácticas para el domingo por la mañana en un nuevo programa arrancando a las 9:00 horas.

Ante esta situación Rubén García Jr., #88 Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc, comentó "Sabíamos que el huracán estaba entrando al centro de la república y que en cualquier momento podría perjudicarnos, desafortunadamente así fue y pues fue un día perdido, eso a uno como piloto no le gusta pues venimos a correr, sabemos que el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc está preparado y listo, esperábamos una pequeño momento para saltar a pista pero no fue posible, la lluvia no lo permitió ahora a esperar para este domingo que ojala todo cambie para tener una buena carrera así como por la mañana actividad de prácticas en el "Gran Premio Canel´s" esperamos tener un resultado como la última fecha donde mi compañero y yo salimos con la victoria.

Por su parte, Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc dijo "Llegamos temprano al autódromo con las ganas de estar arriba del auto #14 Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc pero desafortunadamente el tiempo fue transcurriendo y el agua no permitió tener un escenario listo para las practicas, nos mantuvimos en todo momento alertas para la primera oportunidad aprovecharla, al final se informó que todo cambiaba para el domingo, de igual manera es lo que nos apasiona, vamos con todo en busca de un buen resultado en el "Gran Premio Canel´s" nuestra meta repetir resultado.

Por la noche los pilotos del Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc se dirigieron al Estadio Alfonso Lastras Ramírez para ser parte junto al Club Atlético de San Luis y Trejo Promotion Team de una actividad al medio tiempo de equidad de género en el encuentro ante Cruz Azul.