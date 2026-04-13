Equipo Canel´s-Java se mantiene en la pelea

El equipo Canel´s-Java firmó una digna actuación en la penúltima ronda de la Redlands Bicycle Classic, donde sus corredores se mantuvieron en la pelea por los primeros puestos en una jornada marcada por la intensidad y constantes intentos de fuga entre los 185 participantes.

La cuarta etapa se disputó en el centro de la ciudad dentro del tradicional circuito Arrowhead Orthopaedics Criterium, un trazado de 1.6 kilómetros con duración de 90 minutos, caracterizado por ser prácticamente llano, pero altamente técnico debido a sus nueve curvas, lo que exigió máxima concentración y velocidad en cada vuelta.

Durante la competencia, el equipo Canel´s-Java fue protagonista, disputando los seis sprints programados (cinco intermedios y el final), los cuales se llevaron a cabo en distintos momentos estratégicos de la carrera, incluyendo a 75, 60, 45 y 30 minutos del cierre, además de cinco vueltas antes del final.

Uno de los ciclistas más activos fue Sebastián Brenes, quien se mantuvo dentro del grupo puntero durante gran parte del recorrido, trabajando intensamente para colocarse en posición de pelear por el podio. Sin embargo, un sprint masivo sin espacios impidió que pudiera meterse entre los tres mejores.

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"Fue una prueba complicada de principio a fin. Nos mantuvimos competitivos y al frente en todo momento. Una fuga nos obligó a trabajar en el pelotón perseguidor y logramos alcanzarlos a cinco giros del final. En el cierre no hubo huecos para disputar la etapa, pero fue un buen día para el equipo", comentó Brenes tras la carrera.

En cuanto a los resultados, Sebastián Brenes fue el mejor ubicado del equipo al finalizar en la posición 11, seguido por Owen Wright en el lugar 54, José Ramón Muñiz en el sitio 68 y Efrén Santos en el puesto 85. Por su parte, Miguel Díaz no pudo concluir la etapa debido a una caída durante el recorrido.

Con este desempeño, Canel´s-Java se mantiene competitivo de cara a la última jornada, demostrando fortaleza colectiva y protagonismo en una de las competencias más exigentes del calendario ciclista.