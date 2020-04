¿Equipos del Ascenso MX a Primera? Esto aclaró Bonilla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dijo que los equipos de la nueva liga de expansión no se hagan ilusiones con jugar pronto en Primera División.

"No sería factible que en esta primera etapa pudieran entrar", dijo el directivo en entrevista con Marcaje Personal de ADN Deportes de Azteca Deportes.

Ante las especulaciones que el Atlante, Celaya o algún otro equipo que militaba en el entonces Ascenso MX se unirían al máximo circuito, Bonilla los despertó del sueño.

El presidente de la Liga MX sentenció que, los estudios y documentos que se tienen a la mano en las oficinas del futbol nacional, ningún club cumple con los requisitos para jugar en Primera División.

Para el directivo, el enfoque principal es que la nueva competencia organice sus bases antes del arranque, por lo que no adelantó los reglamentos, ni qué equipos estarán participando.

"Queremos estar en el mismo camino, para crecer y que esto sea un proyecto sólido", añadió Bonilla.

Sobre la falta de competitividad por eliminar el descenso en la Liga MX, el administrativo explicó que al término de cada temporada (dos torneos) los tres equipos que se encuentren en los últimos lugares de la tabla porcentual pagarán una multa que irá a los equipos de la categoría inferior.

Bonilla no pudo adelantar una fecha próxima para el regreso de actividades del Clausura 2020 –suspendido por la pandemia Covid-19–, pero explicó que el calendario modificado podría estar conectado para la próxima Copa del Mundo, ya que para octubre de 2022, los jugadores deben concentrar con sus selecciones.

Por último, el presidente de la Liga MX dejó abierta la posibilidad de que el futbol mexicano se una con la MLS en su futuro no tan lejano.