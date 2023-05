Equipos italianos buscan barrer con las competencias europeas

Los equipos italianos buscan conseguir lo que sólo han alcanzado en una ocasión anterior: barrer con las tres competencias de clubes más importantes de Europa.

El Inter de Milán busca poner fin a una sequía de 13 años sin ganar la Liga de Campeones, mientras que la Roma aspira a su segundo título consecutivo de Europa luego de llegar a la final de la Liga de Europa, y la Fiorentina se ubicó en la final de la Europa Conference League.

En 1990, el Milán ganó la Copa Europea y la Juventus la Copa UEFA — los nombres con los que se conocía previamente a la Liga de Campeones y a la Liga de Europa. Ese año, la Sampdoria se quedó con el título de la ya desaparecida Copa de Campeones de Copa de la UEFA.

"El Inter, la Roma y la Fiorentina han sido extraordinarios, han logrado un resultado excepcional para todo el movimiento", dijo Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol. "El entusiasmo que generan estos éxitos es algo único, por lo que quiero felicitar a sus respectivos directores, personal técnico y jugadores porque tres finales son resultado de proyectos técnicos muy sólidos".

Gravina estará presente en las tres finales, iniciando con el duelo de la Roma ante el Sevilla el 31 de mayo en Budapest. Le sigue la Fiorentina ante el West Ham en Praga una semana más tarde, antes de que el Inter y el Manchester City se midan en Estambul el 10 de junio.

"Ahora apoyaremos para que tengan éxito en las finales", dijo Gravina. "Sin duda alguna no será fácil, pero estoy convencido en que los tres tienen buenas posibilidades.

"La esperanza para el futuro es que estos resultados se vuelvan más consistentes con el tiempo, mediante el apoyo al trabajo de la federación con los jóvenes, el equilibrio financiero y los estadios".

El Inter tiene la tarea más difícil de todos los equipos italianos al enfrentarse al poderoso Manchester City.

El conjunto inglés tendrá la confianza a tope después de apabullar al 14 veces campeón Real Madrid 4-0 para avanzar el miércoles a la final con un global de 5-1.

Al igual que el City, el Inter busca un triplete.

Aunque no se encuentra en la misma categoría que el triplete al que aspira el City — Liga de Campeones, Premier y Copa FA —, el Inter ganó la Súper Copa de Italia en enero y disputa la final de la Copa de Italia el próximo miércoles ante la Fiorentina.

El Inter venció al Milan con un global de 3-0 para llegar a la final.

La Roma, por su parte, alcanzó su segunda final consecutiva después de que el año pasado puso fin a la larga espera del fútbol italiano por un título europeo.

El éxito de la Roma en la versión inaugural de la Europa Conference League fue el primer título europeo para un conjunto italiano desde que el Inter ganó el triplete de la Liga de Campeones, la Serie A y la Copa Italiana en 2010.

Ambos equipos tenían al mismo entrenador: José Mourinho.

El portugués de 60 años busca su sexto título europeo. Ha ganado la Liga de Europa con el Porto (cuando seguía siendo la Copa UEFA) y con el Manchester United, y también tiene dos cetros de la Liga de Campeones.

"No me preocupa ser parte de la historia de la Roma, sólo ayudar a los muchachos a alcanzar grandes cosas y a mejorar, así como ayudar a los aficionados de la Roma, que me han dado tanto desde el primer día", declaró el entrenador. "Siempre daremos todos lo mejor de nosotros para darles una alegría a los aficionados. Sin dudas, llegar a la final es motivo de alegría".

El rival de la Roma ha dominado la competencia y busca alargar su propia marca con siete títulos. El equipo español nunca ha perdido una final de la Liga de Europa.

Después de esperar casi una década para disputar una final, la Fiorentina tendrá dos en la misma temporada.

Además de enfrentarse al West Ham en la Europa Conference League, la Fiore también se medirá al Inter en la final de la Copa Italiana.

La Fiorentina disputó una final por última ocasión cuando cayó ante el Napoli en la Copa Italiana de 2014.

Si se habla de una final de Europa, la Fiorentina debe remontarse todavía más, a 1990 cuando cayó ante la Juventus en la Copa UEFA... el año en que los equipos italianos dominaron al fútbol europeo por última vez.