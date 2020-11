Equipos que ya quedaron eliminados del Guard1anes 2020

El empate entre el América y FC Juárez terminó con las esperanzas de algunos clubes que esperaban meterse al repechaje de la Liga MX en la recién comenzada Jornada 17 del Guard1anes 2020.

¿Qué equipos quedaron fuera?

FC Juárez: Después de 17 partidos el equipo de Gabriel Caballero se quedó en 19 puntos y no le alcanzó para meterse al repechaje. Quedó en el sitio 13.

Mazatlán FC: La nueva franquicia del futbol mexicano sólo realizó 19 unidades y se quedó en el lugar 14, a dos de los clasificados al repechaje.

Xolos: Los de Pablo Guede tuvieron un mal torneo y a falta de su último partido, ya no tienen posibilidades de meterse a la siguiente fase.

Atlas: El equipo rojinegro una vez más queda lejos de pelar por el campeonato. Los dirigidos por Diego Cocca todavía tienen un partido por jugar (ante Tigres), pero ya no tienen oportunidad de clasificar.

Querétaro: Los Gallos Blancos a falta de su último encuentro se ubican en la penúltima posición con 12 puntos.

Atlético de San Luis: Los potosinos cosecharon un pésimo torneo que los colocó en el último lugar del campeonato con apenas 11 unidades tras las 17 fechas.