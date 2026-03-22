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Érik "Terrible" Morales es vinculado a proceso

Por El Universal

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
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Érik Terrible Morales es vinculado a proceso

México.- Después de una audiencia que duró casi 24 horas, el exboxeador mexicano, Érik "Terrible" Morales, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado denunciado a mediados del 2025.

Morales, que supo ser uno de los mejores boxeadores mexicanos, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana y en su función de servidor público, habría abusado sexualmente a una empleada de la Secretaría.

El relato de la víctima es que el "Terrible" la llamó a su oficina por cuestiones laborales y luego la intimó a llevar a cabo relaciones sexuales. Incluso señala que hubo un forcejeo después de haber sido tocada por él antes de lograr escapar.

De acuerdo con Semanario ZETA, quienes tendrían un fragmento de la denuncia, la víctima narra que "es boxeador y tuve miedo que fuera a golpearme; es robusto y más alto que yo, por lo que aprovechó y lo hizo a la fuerza, teniéndome contra mi voluntad (...) Alguien tocó la puerta de su oficina; él esperó un momento, abrió la puerta y aproveché para salir en ese momento. Sentí mucho miedo y entré en un estado de shock".

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Este abuso habría ocurrido el 4 de julio del año pasado y la denuncia se hizo seis días más tarde. De inmediato, Morales fue destituido de su cargo público.

Después de que la sesión fuera aplazada hasta en tres ocasiones, Morales fue vinculado a proceso y ahora, la juez que lleva el caso determinó que en el mes de julio le leerán los cargos en su contra.

De acuerdo con El Financiero, "esta es la segunda ocasión que ´El Terrible´ es acusado de abuso sexual, siendo la primera vez en 2024, cuando una de sus exempleadas de un gimnasio de box aseguró que fue víctima del exdeportista".

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