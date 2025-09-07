Erin Patterson condenada a cadena perpetua por envenenamiento mortal

MELBOURNE, Australia (AP) — Un juez australiano sentenció el lunes a Erin Patterson a cadena perpetua —con un período obligatorio de 33 años— por envenenar a cuatro familiares de su esposo con hongos venenosos, asesinando a tres de ellos

El juez Christopher Beale dijo a la Corte Suprema del estado de Victoria que los crímenes de Patterson implicaron una enorme traición a la confianza.

Patterson fue declarada culpable en julio pasado por el asesinato de Don y Gail Patterson, así como a la hermana de Gail, Heather Wilkinson, con pasteles de carne Wellington mezclados con hongos venenosos.

Patterson también fue condenada por el intento de asesinato del esposo de Heather, Ian Wilkinson, quien estuvo hospitalizado durante varias semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque estuvo invitado, el esposo de la acusada, Simon Patterson, no asistió a la cena que le sirvió a sus suegros, así como a la tía y el tío de su esposo en su residencia.

"Sus víctimas eran todos sus familiares por matrimonio. Más que eso, todos la habían tratado bien a usted y a sus hijos durante muchos años, como reconoció en su testimonio", declaró Beale.

"No solo acortó tres vidas y causó un daño duradero a la salud de Ian Wilkinson, devastando así a las familias extendidas Patterson y Wilkinson, sino que infligió un sufrimiento incalculable a sus propios hijos, a quienes les robó a sus queridos abuelos", agregó.

Los fiscales como los abogados de la defensa habían acordado que una sentencia de cadena perpetua era un castigo apropiado para la mujer, que tenía 50 años al momento de los crímenes, por los tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato.

Pero la defensa había solicitado que Patterson fuera elegible para libertad condicional después de cumplir 30 años tras las rejas. Los fiscales argumentaron que nunca debería ser considerada para libertad condicional porque no merecía la misericordia del tribunal.

Beale dijo que Patterson también había tenido la intención de matar a su esposo, si él hubiera aceptado su invitación.

Ella había fingido un diagnóstico de cáncer como pretexto para reunirlos. Afirmó que quería que le aconsejaran cómo le podría dar la noticia a sus dos hijos, quienes no estuvieron en el almuerzo.

Beale aceptó el relato de Ian Wilkinson de que a los invitados se les sirvió en platos de color gris, mientras que Patterson comió en un plato de color marrón. Esto fue para asegurarse de no consumir accidentalmente los alimentos envenados, subrayó Beale.

El juez dijo que no especularía sobre su motivo.

Patterson sostuvo que había añadido accidentalmente los hongos.

Patterson había permanecido detenida desde que fue acusada el 2 de noviembre de 2023. Su sentencia es retroactiva a esa fecha. Tiene 28 días desde su sentencia para presentar una apelación a sus condenas y la severidad de su sentencia.

El caso ha atraído un enorme interés público. Debido a esto, la Corte Suprema de Victoria permitió por primera vez que una audiencia de sentencia se transmitiera en vivo por televisión.