"Es el club de mi vida", las 10 frases de Messi al anunciar su continuidad con el Barcelona

BARCELONA (EFE).- El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi anunció este viernes, en goal.com, que seguirá jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada.



Estas son las diez frases más destacadas de la entrevista que ha concedido en su domicilio de Castelldefels:

1. "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que el club necesitaba gente joven y era el momento de dar un paso al costado".

2. "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario".

3. "No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

4. "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

5. "Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club"

6. "El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club".

7. "Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio".

8. "Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio".

9. "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida".

10. "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Lo que puedo decir es que me quedo y voy a competir al máximo".