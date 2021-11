"Es increíble", dice Djokovic al superar a su ídolo de la infancia, Pete Sampras

El serbio Novak Djokovic, que alcanzó la final del Masters 1000 de París tras batir en un duelo épico al polaco Hubert Hurkacz, se mostró emocionado por asegurarse acabar el año como número uno del mundo por séptima vez, una más de las que logró el estadounidense Pete Sampras, su "ídolo de la infancia".



"Estoy orgulloso y extremadamente feliz. Lógicamente este era uno de los principales objetivos que tenía, uno de los más importantes. Tratar de ser el número uno y terminar la temporada como número uno. Hacerlo por séptima vez y batir el récord, superar a mi ídolo de la infancia y modelo a seguir, Pete, es increíble", dijo el balcánico, que ganó a Hurkacz por 3-6, 6-0, 7-6 (5).

Sampras acabó el año en la cima del circuito en seis ocasiones, de 1993 a 1998. Djokovic estaba igualado con el estadounidense. Ahora le superará en una temporada. "Estoy muy agradecido, muy feliz de estar en esta posición".

Djokovic jugará ante el ruso Daniil Medvedev por su sexto título en París. Pretende el serbio lograr otro registro, elevar a 37 el número de títulos logrados en los torneos Masters 1000 y superar al español Rafael Nadal, con el que está empatado.

El serbio perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Medvedev y aparcó la temporada. Durante dos meses no ha disputado torneo alguno hasta este parisino.

"No me preocupé mucho", dijo Djokovic sobre la posible falta de competición antes de llegar al torneo. "Disfruté de mi tiempo libre y pasé mucho tiempo con mi familia y pasé tiempo en mi centro de tenis en Serbia, donde tengo mucho trabajo que hacer y algunas otras cosas que ocupan mi tiempo", puntualizó.

"No me aburría sin el tenis aunque me gusta competir por lo que estaba ansioso por venir a París. La principal razón por la que vine fue para asegurarme el No. 1 de fin de año", reconoció Djokovic que pretende lograr el título.

"El trabajo no está hecho. Llegar a la final de uno de los torneos más importantes que tenemos en nuestro deporte en nuestra gira es algo destacable", indicó Djokovic.