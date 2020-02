Es muy prematuro hablar de cancelar Juegos de Tokio por virus, dice la OMS

GINEBRA (AP) — Pese al brote del coronavirus desde China, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que es muy prematuro decir que los Juegos Olímpicos de Tokio corren el riesgo de ser cancelados o trasladados a otra sede.



Los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico Internacional insisten que no tienen planes de contingencia para los Juegos de Verano, previstos entre el 24 y 9 de agosto, luego que la OMS declaró una emergencia global el mes pasado.

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, dijo el martes que "falta mucho" para dar una recomendación que afecte a la cita de Tokio.

"No estamos para tomar una decisión al respecto", dijo Ryan a The Associated Press tras dar una rueda de prensa.

Con sede en Ginebra, la OMS ha estado en contacto permanente con el COI en la vecina Lausana desde que el virus conocido como COVID-19 empezó a propagarse en diciembre.

"No les damos valoraciones", dijo Ryan. "Colaboramos para medir el riesgo. Seguiremos colaborando con ellos en las próximas semanas y meses".

La cifra de muertos en China continental debido al coronavirus llegó a casi 1,900 el martes, con más de 72,000 casos confirmados.

El brote ha causado la cancelación, posposición o traslado de numerosas competiciones deportivas, incluyendo torneos clasificatorios para los Juegos de Tokio.

Deportistas y equipos chinos tampoco han podido desplazarse para varias competiciones. China envió una delegación de más de 400 deportistas a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ganó 70 preseas, incluyendo 26 de oro, y quedó tercero en el medallero.

Se calcula que unos 11,000 deportistas, más entrenadores y dirigentes de 200 delegaciones nacionales, viajarán a Japón para los Juegos.

Japan ha sido el país más afectado por el brote fuera de China, con el crucero Diamond Princess, anclado en cuarentena en Yokohama, en la Bahía de Tokio.

En la cuarentena de 14 días que culmina el miércoles, se han detectado 542 caso entre los 3.700 pasajeros y tripulantes.