"Es natural que Djokovic siga considerado a Nadal su rival", dice Alcaraz

Río de Janeiro, 23 feb (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, pese a que viene disputando el número uno del mundo con Novak Djokovic, consideró natural que el serbio continúe considerando al también español Rafael Nadal como su mayor rival en la modalidad.

"Es normal que diga eso. Al final ellos han jugado 59 o 60 veces; han jugado semifinales y finales de Grand Slam, y finales del Máster 1,000... Todas las finales prácticamente", afirmó este jueves el tenista murciano de 19 años en una rueda de prensa en Río de Janeiro al ser interrogado sobre las declaraciones en las Djokovic afirmó que considera que su rival es Nadal y no Alcaraz.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos y que el domingo conquistó el título del Abierto de Argentina tras cuatro meses parado por una lesión afirmó que Djokovic no lo puede considerar su rival debido a que ambos solo se han medido una vez.

Pese a las declaraciones del serbio, Alcaraz era el número uno del mundo hasta hace pocas semanas y fue desplazado del liderazgo por Djokovic por la lesión que le impidió disputar los torneos del inicio del año.

El español es actualmente número dos del mundo pero, de vencer esta semana el título del Abierto de Río de Janeiro, único torneo ATP 500 de Sudamérica y del que defiende el título, igualará en número de puntos con Djokovic y pondrá en duda el liderazgo del serbio nuevamente.

"El que esté peleándome con él el número uno no quiere decir que sea su máximo rival o su rival. Al final ellos (Djokovic y Nadal) han compartido el circuito durante 20 años y han jugado grandes partidos. Es normal que diga eso", afirmó Alcaraz, que este jueves avanzó a cuartos de final en Río tras eliminar al italiano Fabio Fognini.

Alcaraz dijo que Djokovic, Nadal y el suizo Róger Federer han dominado el circuito del tenis en los últimos 20 años y son quizás los mejores tenistas del mundo en la historia porque nunca han bajado la guardia.

"Creo que es un tema mental. Es porque no bajan la guardia en ningún momento, torneo tras torneo tras torneo... Creo que esa es la clave del éxito que han tenido estos grandes tenistas y deportistas", afirmó.

"Y poder acercarme a Djokovic en este caso en el número uno en el mundo es un privilegio", agregó.

Sobre su partido de este jueves con Fognini, número 86 en la clasificación ATP y ante quien tuvo que remontar un partido que comenzó perdiendo, dijo que fue una disputa de altibajos en la que no pudo aprovechar su saque que es una de sus principales ventajas.

"La verdad es que ha sido un partido con altibajos. He empezado muy bien, he tenido oportunidad de quebrarle dos veces el saque e irme dos veces 4-0, y en este tipo de partido, contra este tipo de jugadores, si no aprovechas las oportunidades al final te pasa factura", afirmó.

Alcaraz dijo que tiene que reconocer que Fognini, al que eliminó en semifinales en el torneo brasileño el año pasado, también ha jugado a un muy alto nivel.

"Pero sabía que el partido era muy largo y que iba a tener muchas oportunidades y al final yo he estado mejor físicamente", aseguró al referirse a las fuerzas que guardó para vencer los dos últimos sets.

Alcaraz avanzó a la próxima ronda en Río tras imponerse por 6-7 (5), 6-2 y 6-4 a Fognini, un italiano de 35 años que lo sorprendió en la primera manga y que terminó sintiendo una torsión en un tobillo.

El rival del español en cuartos de final será Dusan Lajovic (80 ATP) que se impuso en octavos al también serbio Laslo Djere (57 ATP), campeón en Río de Janeiro en 2018, por 6-2 y 6-4. Lajovic ya había eliminado en la primera ronda al argentino Diego Schwartzman, quinto favorito y que fue campeón en Brasil en 2018.