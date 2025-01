"Es un reto, es un sueño", dice "Chino" Huerta sobre Bélgica

César "Chino" Huerta dejó la CDMX para emprender su camino a Bélgica, donde finalizará su fichaje con el Anderlecht hecho que lo califica como un objetivo cumplido.

"Fue una decisión difícil aceptar este reto de ir a jugar a Europa, es un sueño que tenía desde que era chiquito", expresó en el aeropuerto capitalino.

El atacante mexicano dejó a Pumas el domingo 29 de diciembre y sólo tiene palabras de agradecimiento para la institución.

"Estoy agradecido con Pumas porque me pudo dar la ayuda cuando nadie confiaba en mí para mostrar mi talento y cumplir este sueño", apuntó.

"El Chino" precisó que en todo momento tuvo el respaldo de la directiva auriazul.

"Siempre estuvieron abiertos a querer ayudarme, a cumplir mi sueño y se los agradezco bastante", comentó.

César tendrá que cumplir con los exámenes médicos con su nuevo equipo para cerrar la transacción y firmar contrato mismo que dijo "no sé por cuánto tiempo, pero van a ser varios años".

Se supo que los Universitarios recibieron dos ofertas por Huerta y fue el futbolista quien decidió fichar con el Anderlecht.

"Es un reto bonito, por el idioma y el clima, voy a pasar de jugar a medio día a 30 grados a jugar a menos 5 grados entonces esos retos me gustan y era una bonita oportunidad", puntualizó el seleccionado nacional.

Huerta viaja a esta aventura acompañado de su madre, quien es fundamental dentro de su carrera futbolística.

"Mi familia ha sentado las bases para que pudiera ser el jugador que soy con mucho sacrificio, mi mamá me acompaña porque es algo que quería, también es un sueño de ella", comentó el exuniversitario.

Ante la reciente pérdida de su abuela, César Huerta aseguró que "ahora tengo un ángel que me cuida".