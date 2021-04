Escándalo en el ciclismo

El exciclista estadounidense Lance Armstrong, que fue suspendido de por vida del deporte profesional por dopaje sistemático, ha vuelto a ser motivo de polémica tras ser acusado de utilizar un motor oculto en su bicicleta para mejorar su rendimiento en las competiciones.

"Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial", dijo Jean-Pierre Verdi, exjefe de la Agencia Antidopaje Francesa, en una reciente entrevista con el diario Le Parisien en la que acusó al ciclista de ´doping tecnológico´.

"Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... también creo que tenía un motor en la bicicleta", señaló.

El exdirector de la agencia entre 2006 y 2015 relató que aún recuerda cómo en una etapa de montaña el texano "dejó a todo el mundo en el suelo".

"Al final de la etapa, llamé a todos los especialistas que conozco y no entendían cómo era posible su rendimiento, incluso con EPO [hormona natural proteica estimulante].

Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo", explicó, agregando que ese rendimiento era "humanamente imposible".

Poco después de esta denuncia, el escritor y periodista Antoine Vayer investigó por su cuenta los videos de distintas competiciones de Armstrong y notó que cuando el ciclista tocaba la parte trasera de su asiento, aumentaba su velocidad casi de inmediato.

Según Vayer, de esa manera el deportista activaba un mecanismo oculto que hacía funcionar un motor en su bicicleta.

"¿Es el uso de un motor lo que explica sus 7,4 vatios/kg durante 9 minutos y 33 segundos por pedalada? Subiendo el [puerto de montaña] Alpe d´Huez, después de 6 horas de esfuerzo, pasando antes por el Madeleine y el Glandon", se pregunta en un tuit.

Lance Armstrong ganó siete ediciones consecutivas del Tour de Francia de 1999 a 2005, pero fue despojado de sus victorias luego de ser suspendido de por vida en 2012 tras una investigación realizada por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

Jean-Pierre Verdy revela más detalles de las actuaciones de Armstrong en su reciente libro llamado ´Dopaje: mi guerra contra los tramposos´.