Escocia no reanudará la liga: Celtic, campeón por noveno año

Celtic se coronó campeón de Escocia por noveno año seguido el lunes después de que la liga de fútbol desistiese de reanudar el torneo en medio de la pandemia del coronavirus.

Mientras otras ligas reanudan o planean reanudar sus campeonatos —incljuidas las de Alemania, España y Gran Bretaña—, Escocia siguió los pasos de Francia, Holanda y Bélgica, que también dieron por concluidos sus campeonatos en forma adelantada. No se jugaba en Escocia desde el 13 de marzo.

Celtic dedicó su 51er título nacional de liga —solo lo superan los Rangers, con 54— "a los trabajadores que salvan vidas, que limpian hospitales, llenan estantes y protegen a los seres queridos en casa".

"NO vengan al Celtic Park", exhortó el club a los aficionados. En Escocia siguen imperando estrictas órdenes de confinamiento para combatir la propagación del virus.

Les posiciones finales se determinaron en base a un promedio de puntos por partido. Celtic, que tenía 80 puntos en 30 encuentros, tuvo un promedio de 2,66. Rangers quedó segundo con 2,31.

"Nos hubiera encantado completar la temporada, es lo que todos queríamos", dijo el técnico de Celtic Neil Lennon.

"El título es nuestro y lo merecemos", afirmó Lennon. "Somos campeones por algo".

El único cambio en la tabla derivado del uso de promedios hizo que St. Johnston desplazase a Hibernian del sexto puesto.

El colero Hearts descenderá, aunque dijo que "seguirá peleando contra lo que considera un desenlace injusto".

La liga dijo que los clubes de la primera división habían dicho en forma unánime el viernes que no hay posibilidades de completar el torneo. Darlo por terminado "es la única salida práctica", dijo el presidente de la liga Murdoch MacLennan al confirmar la cancelación del torneo.

Agregó que la salud de jugadores y espectadores fue lo que motivó la decisión.

El director ejecutivo de la liga Neil Doncaster dijo que esa organización repartirá 8,5 millones de dólaras "para ayudar a los clubes a mantenerse a flote" y que el próximo campeonato comenzará el 1ro de agosto.

