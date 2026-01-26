logo pulso
Escuela Pumas realiza su 1ra. competencia

El evento reunió a un nutrido grupo de niñas y niños, así como atletas juveniles

Por Romario Ventura

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
La Escuela de Atletismo Pumas de Ciudad Valles, bajo la dirección del profesor Óscar Eduardo Montalvo Rivera, celebró con éxito su primera competencia del año 2026 este sábado 24 de enero, teniendo como escenario la pista de tartán del Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca.

El evento reunió a un nutrido grupo de niñas y niños, así como atletas juveniles provenientes de diversas instituciones educativas de Ciudad Valles y de municipios de la región Huasteca, entre ellos Tamazunchale, Tancanhuitz, San Martín y San Vicente, quienes dieron muestra de su talento y entusiasmo en cada una de las pruebas.

Durante la jornada se vivieron intensas emociones en las pruebas de velocidad, salto y lanzamiento, con una destacada respuesta del público, especialmente de los padres de familia, quienes alentaron de manera constante desde las gradas, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los jóvenes atletas.

En la categoría Secundaria, María José Cadena Zárate destacó al conquistar el primer lugar en las pruebas de 100 y 200 metros planos en la rama femenil, mientras que en la varonil sobresalió Luis Miguel Saldaña Muñoz, ganador de ambas distancias.

Dentro de la Fase 5, correspondiente a quinto y sexto grado de primaria, se registraron destacadas actuaciones en pista y campo, con triunfos relevantes de Kenia Gómez González y Lucio Javier Santos Paz, quienes dominaron tanto en velocidad como en salto de longitud.

Por su parte, en la Fase 4 (tercero y cuarto grado), las competencias fueron muy disputadas, destacando atletas de escuelas como Jesús Silva Herzog, Instituto Motolinía y Mariano Arista, quienes subieron al podio en pruebas de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de pelota.

En la Fase 3, dirigida a primero y segundo grado, el club TUBAT tuvo una participación sobresaliente, logrando múltiples primeros lugares en las pruebas de velocidad, salto y lanzamiento, consolidándose como uno de los protagonistas de la jornada.

