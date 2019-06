España y Polonia logran triunfos rumbo a la Eurocopa 2020

De la cuarta fecha del recorrido hacia la fase final del torneo europeo salieron reforzados Serbia, Dinamarca y Rumanía, que ampliaron sus expectativas.



Un gol de penalti marcado por Sergio Ramos desatascó a España en el estadio Santiago Bernabeu contra Suecia, que mantuvo el tipo resguardada en su campo con orden sostenida por el meta del Roma Robin Olsen. Álvaro Morata, también desde los once metros y Mikel Oyarzábal en el tramo final, redondearon el éxito español (3-0).



Es la cuarta victoria en otros tantos encuentros del conjunto hispano, que comanda el Grupo F. Suecia, a pesar del revés, mantiene la segunda plaza aunque gracias a la diferencia de goles. Rumanía, que salió victorioso de Malta (0-4) con un doblete del atacante del Palermo George Puscas al que se sumaron Dennis Man y Alexandru Chpciu, que fue expulsado a diez minutos del final, tiene los mismos puntos (7)



Acecha Noruega, que no falló ante el colista, las Islas Feroe (0-2). Un doblete del delantero del AZ Alkmaar Bjorn Johnsen propició el triunfo escandinavo.



Kosovo dio la sorpresa de la jornada. Logró la primera victoria en una fase de clasificación tras vencer en el tiempo añadido a domicilio a Bulgaria (2-3) con un gol de Elbasan Rashani en el tiempo añadido.



Bulgaria, que aún no conoce la victoria fue siempre a remolque. El delantero del Werder Bremen Milot Rahija adelantó al cuadro Kosovar aunque antes del descanso igualó Ivelin Popov. El equipo búlgaro remontó gracias a Kristian Dimitrov pero después, Vedat Muriqi y Elbasan Rashani llevaron el éxito a los visitantes.



Kosovo está invicto. Es tercero del Grupo A a un punto del líder, Inglaterra, y de la República Checa, que ganó a Montenegro (3-0) por medio del centrocampista del Sampdoria Jakub Jankto, del penalti transformado por Patrik Schick y del autogol de Boris Kopitovic.



Polonia también presume de pleno. Goleó al segundo clasificado, Israel (4-0). Un triunfo que encarriló el delantero del Milán Krzysztof Piatek y que prolongaron después Robert Lewandowski, Kamil Grosicki y Damian Kadzior.



Del tropiezo de Israel se benefició Austria, que goleó a domicilio a Macedonia (1-4) con un doblete de Marko Arnautovic más los tantos de Valentino Lazaro y Egzon Bejtulai en propia puerta.



Domen Crnigoj y Josip Ilicic, con dos goles cada uno, propiciaron el contundente triunfo esloveno en Letonia que redondeó Miha Zajc (0-5).



La República de Irlanda salió fortalecido de la jornada. Ganó a Gibraltar (2-0) con los tantos de Joseph Luis Chipolina y Robbie Brady y lidera el Grupo C por delante de Dinamarca, que enderezó su situación tras golear a Georgia (5-1) liderado por Christian Eriksen, que puso por delante a su equipo, y el jugador del Ajax Kasper Dolberg, que hizo dos. Yussuf Poulsen y el atacante del Leganés Martin Braithwaite completaron la cuenta.



Serbia recobró el pulso a la competición. Consiguió su primera victoria a costa de Lituania impulsado por el atacante del Fulham Aleksandar Mitrovic, que firmó un doblete. Luka Jovic y Arvydas Novikovas, de penalti, completaron el marcador (4-0).



Ucrania, sin embargo, mantiene el liderato del Grupo B al batir a Luxemburgo gracias al delantero del Gante Roman Yaremchuk, que marcó a los seis minutos (1-0).