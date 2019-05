Especial | Ricardo, el técnico; Ferretti, el tirano; 'Tuca', el padre

Es Ricardo Ferretti el cerebro, el líder, el mandamás de los Tigres. A su llegada el equipo salió del oscurantismo para ponerlo en la palestra.

Ferretti sumó su séptimo título, cinco con los norteños, y además alcanzó a Ignacio Trelles en campeonatos ganados.

¿Cuál es la fórmula del "Tuca"?

Ser un técnico, un tirano o un maestro...Muchos lo consideran hasta como un padre.

"Ferretti es un gran maestro no sólo de futbol, sino de vid; tenemos tantos años aquí con él al frente y en lo particular le he aprendido bastante, y le he agarrado mucho cariño", confiesa Hugo Ayala.

Para Enner Valencia, el "Tuca" sabe manejar muy bien a los grupos, esa es la base para el triunfo. "Ricardo tiene mucha años de experiencia manejando grupos, los maneja muy bien, les da a todos lo que quieren y sabe sacar provecho de ellos; torneo a torneo siempre está peleando para que mejoremos y demos más por el equipo".

Además, sabe mantener la cordialidad entre jugadores que se quedan en la banca, a pesar de su jerarquía, "todos sabemos que 'Tuca' lo hace por el bien del equipo, nosotros competimos para jugar y sabemos que él decidirá bien".

Guido Pizarro no lo ve como un técnico, lo ve como "un padre, eso es en lo que se ha vuelto para nosotros".

Porque las enseñanzas de Ferretti no se quedan en la cancha: "más allá de lo que nos inculca deportivamente, lo más importante son los valores que nos muestra, valores personales y sin eso no lograríamos lo que tenemos".

Esa es la clave: "Él sabe que tiene un gran grupo humano y sabe cómo manejarlo, ese es el camino".