San Luis y Atlas no se hacen daño, igualan a cero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Atlas y San Luis aseguraron su boleto a la reclasificación del Clausura 2023. Esto, después de igualar a cero en choque que se disputó en el Estadio Alfonso Lastras.

Los potosinos se beneficiaron de que Querétaro no puede acceder al repechaje ya que, de no ser así, tenían la posibilidad de quedar fuera.

Y es que, a lo largo del duelo, hubo pocas aproximaciones de gol. Lo positivo para los tapatíos es que han mostrado un mejor rostro de cara a la siguiente ronda.

Julián Quiñones se fue en blanco y no pudo alcanzar a Henry Martin, quien será el goleador de la actual campaña.

¿Qué sucedió durante el partido?

La primera llegada de peligro fue al minuto 6 con un disparo de Ángel Zaldívar que se estrelló en el poste, cuando ya no tenía posibilidades Camilo Vargas.

Los rojinegros respondieron con un balazo de Brian Lozano, pero antes de que el balón rebasara la línea de gol, Marcelo Barovero lo contuvo.

San Luis se acercó al 23 con un tiro de Unai Bilbao pero Camilo Vargas recostó y mandó a saque de esquina.

Los visitantes jugaron con un hombre menos por la expulsión de Julio Furch tras un codazo que le dio a Unai Bilbao.

Al 53', Atlas tuvo la opción de poner el primero de la noche después de que se barrió Julián Quiñones, sin embargo, la esférica se fue a un costado.

De esta forma, ambos equipos ya están en la reclasificación.