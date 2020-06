Esperan oferta por JJ Macías

GUADALAJARA, Jal.- Sabe Luis Fernando Tena que en cualquier momento se puede quedar sin su goleador José Juan Macías, ya que el seguimiento que le han dado equipos europeos es serio y en cualquier momento llegará una oferta a la directiva de Chivas.

"Yo no quiero que se vaya JJ, es un gran jugador, goleador, con gran mentalidad, pero si llega una buena oferta, el club y el jugador la tomarán, yo tengo que pensar en que puede que no esté, pero ojalá que sí. Entiendo que habrá pocos cambios en los planteles, pero si me dejan el mismo plantel del torneo anterior, yo feliz de la vida, ya nos conocemos perfectamente y haríamos un gran torneo".

Sería una baja importante en la delantera si se va Macías, pero hay calidad en los elementos que se tiene, para poder cubrir la posición, ya que está Alexis Vega, "Chelo" Zaldívar, Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta.

"Estamos preparados, ya con la llegada de Ángel Zaldívar, que salió de aquí, conoce la institución, toda la gente a la que le pregunto me habla muy bien de él, yo lo he visto jugar mucho, juega de nueve pero se sabe botar, estoy contento de que se pueda integrar al plantel". Dejó claro el pastor que no hay elementos blindados en el equipo, si llega alguna buena oferta por algún jugador, la puerta abierta.

"No hay jugadores intransferibles, porque puede llegar alguna oferta muy fuerte que nunca se esperaba, cualquiera puede salir, el futbol es así, JJ quiere salir y me gusta que tenga esas ganas, entonces nadie puede pensar en que no se vaya ningún jugador, porque luego el jugador se quiere ir y la oferta es buena y no se puede hacer mucho".