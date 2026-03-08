Esquiadoras dan a Rusia 1ras. medallas olímpicas

CORTINA D´AMPEZZO.- Los esquiadores alpinas Varvara Voronchikhina y Aleksei Bugaev le dieron el sábado las primeras medallas paralímpicas a Rusia desde 2014 al llevarse el bronce en sus respectivas pruebas — las competencias de descenso en la modalidad de pie, femenina y masculina.

Los atletas rusos volvieron a competir bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina, tras años en los que tuvieron que hacerlo como atletas neutrales debido a las violaciones de dopaje del país y a conflictos militares.

Voronchikhina compitió en la disciplina para atletas con discapacidad visual y Bugaev en la disciplina para atletas con una discapacidad en un brazo.

"Para nosotros es muchísimo tiempo cuando estuvimos sin la bandera, y estoy muy contenta y todo mi país y todos mis compañeros, también estamos contentos", afirmó Voronchikhina, de quien se espera que compita por el oro en otras pruebas en Milán Cortina.

El himno nacional de Rusia podrá sonar para los medallistas de oro por primera vez en el escenario de un gran evento deportivo mundial desde la invasión de Ucrania en 2022. El himno de Ucrania sí sonó el sábado, ya que el país ganó seis medallas en el primer día, incluidas tres de oro.

Los atletas rusos fueron inicialmente vetados por un programa de dopaje patrocinado por el Estado, y las sanciones continuaron después de la invasión.

"Estoy feliz, supongo. Primera medalla para mí, para Rusia, desde 2014 en Sochi", comentó Bugaev. "Gané la medalla para mi país, para Rusia. Estoy feliz de representar a mi país".