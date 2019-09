Esta es una de las noches más emotivas, afirma Rafael Nadal

El español Rafael Nadal aseguró que esta noche es una de las más emotivas en su carrera, al ganar por cuarta ocasión el US Open, su victoria número 19 en torneos de Grand Slam, con un sufrido 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 sobre el ruso Daniil Medvedev.

Nadal aceptó que sufrió un poco, que por momentos pensó que tenía control de las acciones, pero no fue así, al enfrentar a un gran jugador como Medvedev, a quien felicitó porque todos se dieron cuenta de porqué es número cinco del mundo, por su forma de batallar y encarar el partido, lo cual fue admirable.

Dijo que siempre deja para el final de su discurso su referencia al público, pero esta vez la adelanto, para expresar su agradecimiento por las dos semanas increíbles que le hicieron pasar y porque no hay un estadio en el mundo donde respire tanta energía como en el Arthur Ashe. "Este trofeo es para toda la afición latina que me apoya en donde me presente".

Abundó que fue una final increíble en un partido que resultó tenso, lleno de nervios y por momentos un poco loco. "Estoy muy emocionado. Espero verlos el próximo año".

Nadal, quien agradeció a su equipo de trabajo y a su familia, recibió el trofeo de manos del australiano Rod Laver, quien es también una leyenda del tenis.

A su vez, Medvedev se mostró feliz durante la ceremonia de premiación y felicitó al español por su trayectoria, por sus 19 trofeos de Grand Slam, ser un ejemplo para las nuevas generaciones y hasta bromeó, al decir que se proyectó en las pantallas los 19 momentos en que Nadal ganó sus máximos trofeos y que si él hubiera ganado, qué se iba a presentar.

Comentó que siempre luchó por cada pelota, que después de perder los dos primeros sets y ganar el tercero pensó en lo que diría en su discurso, porque sí vio una gran oportunidad de ganar el título.

Luego se refirió al público, que siempre mantuvo a Nadal como favorito, pero en muchos momentos del partido le aplaudió. "Gracias porque su energía me mantuvo con fuerzas".