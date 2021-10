Estado debe actuar contra violencia en estadios o seguirá: UNAM

La situación imperante en el país es el claro reflejo de lo que podría suscitarse en los estadios de futbol de la Liga MX.

El fin de semana se efectuarán los "clásicos" tapatío y capitalino, lo cual tendrá mayor atención por parte de las autoridades, después de lo ocurrido el pasado miércoles en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, luego del partido entre el Atlético y Tigres.

Para Fernando Aguilar, sociólogo de la UNAM, el Estado y autoridades del balompié nacional son responsables de dichos actos violentos, por varios factores.

"Hay que entender que es un fenómeno de masa y basta con que un individuo detone todo como una mecha. Es fundamental lo que el Estado hace o deja de hacer... Si un grupo ejerce violencia y nadie se interpone o no hay consecuencias ejemplares, se seguirán haciendo. No hay una figura que lo impida", declaró.

El profesor de la Universidad Nacional no descarta el encierro de la pandemia como un detonante de la violencia.

"No lo descarto, pero el problema viene de más atrás y ese argumento serviría de pretexto a las autoridades".

Estadios, válvula de escape para violentos

Lo sucedido el pasado miércoles en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras entre las aficiones del Atlético de San Luis y Tigres, reabrió el debate sobre la existencia de estos grupos de animación en el futbol mexicano; sin embargo, hay un trasfondo en torno a una realidad que sigue aquejando al país y, en consecuencia, a la Liga MX: la violencia.

Llámense barras bravas, grupos de choque, de animación, bandas delictivas, entre otros, el problema va más allá de una pelea afuera de un estadio de futbol.

"Se le llama el principio de la olla exprés. El ser humano funciona a través de una autorregulación de energía, depende de los niveles de carga de estrés y de tensión. Cuando falla la autorregulación es cuando aumenta la presión externa y tiende a hacer pequeñas explosiones, como un mecanismo de defensa para no tener un colapso emocional", explicó María Guadalupe Contreras, doctora en sicoanálisis.

El encierro por la pandemia de Covid-19 fue una situación que impactó a todos por igual. Lo cual también podría influir en el comportamiento del aficionado en los inmuebles.

"De aquí que con la pandemia haya aumentado significativamente la violencia intrafamiliar, el número de suicidios, la violencia y la agresión en las calles. Por eso no es extraño que la violencia aumente en una sociedad que atraviesa por un caos causado por la pandemia y las situaciones económicas en México y el mundo", aseveró.

El futbol es un fenómeno social que reúne masas y genera emociones como muy pocos deportes lo hacen en México, situación que influye en la sicología del aficionado.

"De tal manera que si se reúne la masa en un estadio se da el fenómeno del contagio, se exacerban los ánimos y toda la carga agresiva o de estrés tendrá una válvula de escape. En sicología se habla de que en las masas existe un fenómeno de contagio, de euforia y éste puede llevar a la agresión y destrucción", describió.