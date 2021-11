"Están a ciegas": exjugador José María Huerta expone abusos en el futbol mexicano y llama a la unidad

Durante el programa Sostiene Pereyra de SinEmbargo Al Aire, la periodista Beatriz Pereyra entrevistó a José María Huerta Carrasco, quien hace 17 años fundó Futbolistas Agremiados de México (FAM), uno de los primeros intentos de sindicato para futbolistas en el país, en conjunto con el abogado Ricardo De Buen.

El exfutbolista José María Huerta comentó que el tema del sindicato de futbolistas es tratado como si fuera "una secta satánica o una cuestión de terroristas". "Los futbolistas no alcanzaron a digerir la información de lo importante que es defender sus derechos [laborales]", afirmó Huerta.

"Cada persona tiene principios y a veces en la escala de valores queremos el dinero el primer lugar y luego la dignidad, si cambiáramos el orden, tendríamos un sindicato porque se ha preferido la cuestión económica", sugirió el exfutbolista del Necaxa.

"Chema" Huerta aclaró que la creación del sindicato no es para tener una fuente de trabajo sino que crear un equilibrio entre directivos, dueños de los equipo y jugadores porque no existe en las condiciones laborales básicas.

"No creados un sindicato para tener trabajo, realmente las condiciones laborales entre el futbolista y los directivos no funcionaban, no había un equilibrio, entonces el sindicato surge para eso como un organismo preventivo de conflicto, no nos interesan los tribunales", mencionó.

Huerta cuestionó la falta de cultura laboral en México que se extiende a la hora de exigir derechos laborales: "Nadie nos ha enseñado una cultura laboral donde el capital humano también es valioso, si los directivos cumplieran con todos los requisitos de la Ley Federal del Trabajo no se necesitaría un sindicato pero en este país no ocurre".

Beatriz Pereyra explicó que hay futbolistas que no logran ganar millones de pesos o dólares necesitan un sindicato, un fondo de retiro, una pensión y un seguro de vida, entre otras de las prestaciones básicas. A lo que la periodista acotó que aquellos con esas cantidades de dinero es un número reducido que no representa al mayor número de futbolistas y que éstos derechos se incluyen no sólo a las ligas de primero división sino a divisiones inferiores.

Por su parte el exfutbolista del Necaxa señaló que los medios de comunicación tergiversan la información que le llega a los futbolista, que carecen en su mayoría de preparación escolar, y crean confusión o ignorancia sobre el tema del sindicato y los derechos laborales de los futbolista.

"Los medios de comunicación deben ser muy abiertos y honestos, cumplir con su propósito de ser vehículos de la verdad, porque algunos tergiversan los temas y los futbolistas están a ciegas, falta que los medios de comunicación los iluminen para que ellos tengan la información correcta", añadió

A lo que la periodista Pereyra argumentó que resulta difícil cuando en el país los equipos estaban dirigidos por las dos grandes televisoras que son Televisa y TV Azteca, quienes ocupan la televisión como un poder fáctico a su beneficio.

También Pereyra puntualizó que "el sindicato no va a ser la panacea que resolverá todos los problemas de los trabajadores pero como trabajador, cuando uno adquiere derechos, también adquiere obligaciones, y una de las máximas obligaciones es el tema del pago de los impuestos y esto nos llevaría al tema de los dobles contratos y por qué el dueño propone un doble contrato y por qué el futbolista acepta el doble contrato".