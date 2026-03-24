Estará Karim López en el Draft

CIUDAD DE MÉXICO.- Dentro de algunos meses, la historia del basquetbol mexicano en la NBA podría cambiar para siempre.

Karim López se declaró oficialmente elegible para el Draft 2026... Y es prácticamente un hecho que encontrará lugar en la Liga más importante del mundo.

Con apenas 18 años de edad, el originario de Hermosillo, Sonora, podría conseguir algo sin precedentes en la historia del país, ya que ningún basquetbolista mexicano ha sido seleccionado en la primera ronda del Draft. Es decir, dentro de las primeras 30 elecciones de las franquicias.

De acuerdo con proyecciones de la cadena "ESPN", el mexicano podría ser elegido en el undécimo lugar, ya que los scouts de la Liga lo consideran un jugador con gran proyección, con habilidad para generar muchas acciones, tiro confiable de larga distancia y un físico imponente para su edad, con 2.06 metros de estatura.

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El juvenil tricolor, quien juega en la posición de alero, se desarrolló durante los dos más recientes años en el baloncesto de Oceanía, donde jugó con los Breakers de Nueva Zelanda, etapa que considera clave para dar el brinco a las grandes Ligas.

"Fue una experiencia muy bonita, algo que me preparó para dar el siguiente paso en mi carrera. Después de hablarlo con mi familia y mis agentes, me voy a declarar para el Draft de la NBA 2026", comentó Karim.

El propio López reconoce que el sueño de llegar a la Liga lo ha acompañado desde niño. "Siempre ha sido mi sueño. Cuando tenía cinco años, hacía dibujos de mí jugando en la NBA... Es muy especial estar en esta posición ahora", agregó.

En su etapa con los Breakers, el mexicano promedió 11.9 puntos por partido, 6.1 rebotes y 49% de efectividad en tiros de campo, en 25.6 minutos por encuentro.