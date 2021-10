Este es mi segundo debut, asegura Ronaldo Cisneros

GUADALAJARA, Jal., octubre 17 (EL UNIVERSAL).- A Ronaldo Cisneros, a mediados del año, se le detectaron problemas cardiacos que lo pudo dejar fuera de las canchas. Pero al final, después de varias exámenes, de meses de cuidados, regresó a las canchas y marcó uno de los goles que le dio la victoria al Guadalajara sobre el Toluca.

Invitado a la conferencia de prensa virtual, por Marcelo Michel Leaño, el delantero hablo de lo que considera, es su segundo debut: "Quiero compartir la alegría que siento el día de hoy, porque los compañeros fueron a festejar conmigo.

"En el vestidor les agradecí, en el momento más difícil de mi vida, estuvieron para mí, y eso representa Chivas, 40 millones de mexicanos. El equipo estuvo para mí, y me toca hacer un gol, pero es por ellos, fue por el equipo".

El proceso de regresar a las canchas, fue difícil: "Al inicio fue un problema complicado. Me habían dicho que no podía volver a jugar, pero supe llevar esta situación, y todos los exámenes que me hicieron en el club, fueron tres semanas de incertidumbre, salieron bien...

"Me han dado una segunda oportunidad, este es un segundo debut. Comencé tarde la pretemporada, pero ahí vengo de regreso y yo siempre estoy al servicio del equipo, nunca he sido egoísta de querer jugar por encima de los compañeros, ellos me decían que me merecía esto".

Recordó los momentos complicados que vivió: "Cuando salí de la clínica, cuando me dieron la noticia, fui al club, con mis compañeros para que supieran lo que pasaba, me vieron llorar, pero me dieron esa fortaleza para poder seguir teniendo esperanza... Son momentos que no le deseo a nadie. Mi familia fue un motor muy importante".