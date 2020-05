Esteban Gutiérrez sube al podio en el GP virtual de España

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez consiguió su primer podio en el campeonato virtual de la Fórmula Uno al cruzar la meta del Gran Premio de España en tercer lugar.

Gutiérrez encendió motores en la segunda posición junto al piloto de Williams, George Russell, quien consiguió la Pole Position; sin embargo, rápidamente se hizo del primer lugar al superar al británico en la arrancada.

"Estoy muy contento con el resultado. Sabía que era muy importante clasificar adelante para lograr el podio. Además tuve una muy buena arrancada que fue clave para ponerme como líder de la carrera", explicó Esteban.

Si bien Esteban hizo todo por resistir la fuerte presión que Charles Leclerc, piloto de Ferrari, le impuso desde el inicio de la carrera, el monegasco se encargó de rebasarlo en la recta en la segunda vuelta aprovechando su DRS; Russell superó al mexicano en la vuelta 6.

"El ritmo de Charles y George era muy bueno, por lo que fue complicado mantenerlos atrás. Sin embargo, estaba consciente de que tenía todo para mantenerme en el Top 3. Estoy muy orgulloso de este resultado con Mercedes, ya que ha sido un gran trabajo en equipo", indicó.

Gutiérrez tuvo un fin de semana importante, ya que el sábado también subió al podio en la primera carrera de la segunda fecha del campeonato Pro Cup de The Race All Star Series. Este resultado fue clave para que cerrara el fin de semana como líder de este serial con 132 puntos.

"Ha sido un fin de semana muy positivo. Me alegra ver que las horas que he dedicado a mis entrenamientos están dando resultados. Espero con ansias las próximas carreras", finalizó el piloto reserva de la escudería Mercedes de la Fórmula Uno.