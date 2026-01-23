Esteves, nuevo refuerzo del ADSL

El Club Atlético de San Luis tiene prácticamente asegurado a su nuevo refuerzo de cara a los próximos torneos, se trata del lateral izquierdo brasileño Lucas Esteves Souza, de 25 años, bicampeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras, quien llega procedente del Gremio de Porto Alegre, equipo que milita en el Campeonato Brasileño de la Serie A.

El futbolista sudamericano realizará en estos días pruebas médicas correspondientes y, en caso de no presentar inconvenientes, firmará contrato con la institución potosina por un periodo cercano a tres años, con vigencia hasta diciembre de 2028.

Lucas Esteves inició su carrera profesional en las Fuerzas Básicas del Palmeiras, club en el que recorrió todas las categorías formativas hasta debutar con el primer equipo. Durante ese proceso tuvo una experiencia internacional con el Colorado Rapids de la MLS, antes de consolidarse nuevamente en el futbol brasileño.

Con el conjunto verdiblanco, Esteves conquistó tres títulos, destacando el bicampeonato de la Copa Libertadores en las ediciones 2020 y 2021, además de la Copa de Brasil, logros que lo colocan como un elemento con experiencia en competencias de alto nivel.

Posteriormente, el lateral salió del Palmeiras para militar en clubes como Fortaleza, Atlético Goianiense, EC Vitória y, más recientemente, el Gremio, equipo al que se incorporó en febrero de 2025, antes de concretar su llegada al futbol mexicano con el Atlético de San Luis.