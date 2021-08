"Estoy recuperado, estoy de regreso"

CIUDAD DE MÉXICO.- A diez días de que inicie la temporada 2021-22 de la Liga Premier de Inglaterra, el delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez, se dice totalmente recuperado y en forma para volver a ser ese jugador clave en el cuadro del conjunto inglés.

"Se siente increíble estar de vuelva después de ocho meses fuera, me siento feliz de estar en el campo de nueva cuenta", mencionó el atacante en una entrevista al club inglés.

Jiménez recibió un fuerte cabezazo de parte de David Luiz del Arsenal en un juego celebrado en noviembre pasado, lo que provocó que sufriera una fractura en su cráneo. Después de ser operado y de meses de rehabilitación, se dice sano y listo para retomar su carrera.

"Estoy totalmente recuperado después de un lago tiempo. El doctor me dijo que estoy listo para salir al campo. No hay problema".

Lo único que cambiará, es que ahora utilizará una protección en la cabeza para jugar: "Hay que acostumbrarse a la protección. He probado varios prototipos, tenemos diferentes especificaciones para utilizarlo. Lo tengo que usar en todos los juegos... Me gusta, te acostumbras".

El delantero ha estado activo en varios juegos de pretemporada, donde ha marcado ya goles: "Cuando anoté de penalti me sentí muy bien, fue increíble volver a marcar... Tres días después lo volví a hacer, y bueno, no fue tan increíble pero me siento muy bien".

Jiménez Rodríguez volverá al Wolverhampton diferente, ya que tendrá un nuevo técnico en la persona de Bruno Lage, quien entró en lugar de Nuno Espítitu Santo. "Los técnicos pasan, los directivos, los jugadores cambiamos, no vamos a estar aquí para siempre. Tenemos buena relación, es un técnico que está muy cerca de nosotros, siempre quiere saber cómo estamos y ver qué nos falta para mejorar".

Ya ha charlado con el nuevo técnico: "Hablamos sobre cómo veo al equipo, como nos ve a nosotros... Es bueno tener conversaciones con él... Al inicio de la pretemporada me dijo ´vamos a cuidar de ti´ y ahí vamos. Al inicio es duro, difícil tomar el ritmo, tuvimos los siete meses de rehabilitación, luego uno de vacaciones y volvimos. Me siento listo, preparado para iniciar".