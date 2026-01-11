Estrella brasileña, al América Femenil

El Club América sigue sumando refuerzos de prestigio a sus fila y la más reciente contratación será la de Geyse Ferreira, brasileña con paso en Europa en equipos como el Manchester United y Barcelona y que en las próximas horas aterrizará en el nido de Coapa.

El Club América Femenil está muy cerca de cerrar el fichaje de Geyse Ferreira, jugadora que pertenece actualmente al Manchester United que llegará al América en un movimiento definitivo, luego de un préstamo por el Gothem TC de la NWSL de los Estados Unidos.

Ferreira, de 27 años, juega en la posición de delantera y con el Gothem TC conquistó el torneo de Liga y la Concacaf Champions Cup W.

En 2023 se convirtió en uno de los fichajes femeniles más caros en la historia del Manchester United cuando llegó procedente del Barcelona.

Se espera que Ferreira se sume a las filas del América Femenil en los próximos días, luego de completar los protocolos médicos y de firmar el contrato que vinculará a la jugadora brasileña con el conjunto azulcrema.

Además de la futura incorporación de Geyse Ferreira, el América ya tiene cerrados los fichajes de Julie López y Gaby García, esta última jugadora venezolana proveniente del Atlético de Madrid, quienes ya reportaron con las Águilas y están lista para debutar en el equipo de Ángel Villacampa.

El América se enfrentará este sábado 10 de enero al Tijuana Femenil en compromiso de la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.