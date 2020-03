Estrellas de la NBA donarán recursos para pagar gastos de personal afectado por suspensión

El jugador griego Giannis Antetokounmpo y Zion Williamson son los dos últimos jugadores que se han unido a un grupo de baloncestistas de la NBA que harán una donación para ayudar económicamente a los empleados de los campos de juego, que no podrán trabajar mientras la temporada de la NBA esté suspendida por la pandemia del coronavirus.



Antetokounmpo informó a través de un tuit, el viernes, que dará 100.000 dólares al personal del Fiserv Forum.



Por su parte, Williamson, de 19 años de edad, publicó en Instagram que cubrirá los salarios de los trabajadores del Centro Smoothie King durante los próximos 30 días.



Williamson dijo que "La gente de Nueva Orleans ha sido increíblemente acogedora y solidaria desde que fui fichado por los Pels (Pelícanos) en junio pasado, y algunas de las personas más especiales son los que trabajan en el Smoothie King Center. Estas son las personas que hacen posibles nuestros juegos".



Los Pelícanos agradecieron a Williamson su generosidad. El club indicó que si bien la situación es complicada dado que el equipo no es dueño del campo de juego, están buscando la forma de ayudar al personal.



Otro de los jugadores que decidieron hacer una donación es la estrella de los Pistons de Detroit, Blake Griffin, quien también promete 100.000 para ayudar a los trabajadores del "Little Ceasars Arena" donde los Pistons juegan como equipo local.



Griffin dijo que con su decisión está siguiendo el ejemplo de Kevin Love, quien donó 100.000 dólares a través del Kevin Love Fund para apoyar al personal del "Rocket Mortgage Fieldhouse" en Cleveland.