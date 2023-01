Estrenar el Gen 3 es como tener una hoja en blanco: Sacha Fenestraz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Sacha Fenestraz tiene la responsabilidad de ser uno de los pilotos de Nissan en la Fórmula E, categoría que inicia su novena temporada en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El franco-argentino ya conocía el serial, cuando tuvo que ingresar para reemplazar a Antonio Giovinazzi, pero esta vez le toca a él asumir el rol de protagonista.

"Ciudad de México es uno de los mejores lugares para empezar (la temporada), no es un circuito completamente urbano y aquí tenemos el derecho quizá de cometer un poco más de errores porque es más amplio", dijo el piloto de 23 años a EL UNIVERSAL Deportes.

Para esta, la novena temporada del serial eléctrico, los equipos y pilotos entrarán en acción con el Generación 3, auto que Fenestraz dice sentir bien, pero con el reto de entenderlo mejor para el desarrollo de la campaña.

"Lo he sentido bien, pero es difícil llevarlo, es más liviano y con más potencia pero acá pusieron compuesto duro de neumáticos y eso hará difícil a todos los pilotos llevarlo durante la carrera. Pero a diferencia de otros autos o el Generación 2, esto es comenzar una hoja en blanco", añadió.

Además, el nacido en Annecy, Francia, destacó la importancia que tiene el público mexicano a la hora de la competencia.

"Empezar con un público mexicano así es genial, me siento muy bien porque es como estar un poco en casa, hablando español", apuntó.

Por último, se mostró contento por el presente del automovilismo latino en las grandes competencias y espera "que pronto llegue un argentino a la Fórmula 1".