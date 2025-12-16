logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estrenará Club Atlético de San Luis nuevo proveedor deportivo

Por Romario Ventura

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Estrenará Club Atlético de San Luis nuevo proveedor deportivo

El Club Atlético de San Luis informó que, a partir de este día, la marca mexicana Charly, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos, se convierte en el nuevo proveedor oficial de indumentaria del equipo potosino.

A lo largo de su trayectoria, Charly ha mantenido una presencia constante en el futbol mexicano, vistiendo a diversos clubes de la Liga MX. Cabe destacar que el entonces Atlético San Luis fue el primer equipo patrocinado en la historia por la marca, lo que marcó un momento clave en el inicio y expansión de Charly dentro del deporte profesional. Con esta nueva alianza, ambas partes retoman esa relación histórica en una etapa renovada de colaboración.

Como parte del acuerdo, Charly será responsable de la producción de los uniformes de juego, así como de la ropa de entrenamiento y concentración del primer equipo, además de desarrollar una línea exclusiva de productos dirigida a la afición potosina.

Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta con el objetivo de fortalecer la identidad del club, apostando por diseños innovadores, materiales de alto rendimiento y procesos de producción alineados a los valores de pasión, esfuerzo y orgullo potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con esta unión estratégica, el Atlético de San Luis reafirma su compromiso con la innovación, el crecimiento institucional y la profesionalización, tanto dentro como fuera de la cancha, de cara a los próximos retos deportivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Quiénes son los técnicos con más títulos en el futbol mexicano?
¿Quiénes son los técnicos con más títulos en el futbol mexicano?

¿Quiénes son los técnicos con más títulos en el futbol mexicano?

SLP

El Universal

El técnico Antonio Mohamed suma su quinto título en la Liga MX al ganar el Apertura 2025 con Toluca.

ATP Tour implementa regla de descansos por calor extremo
ATP Tour implementa regla de descansos por calor extremo

ATP Tour implementa regla de descansos por calor extremo

SLP

AP

La regla se basa en el WBGT y busca proteger la salud de los jugadores en condiciones extremas.

García Harfuch y ministro de Seguridad de Canadá acuerdan fortalecer seguridad bilateral
García Harfuch y ministro de Seguridad de Canadá acuerdan fortalecer seguridad bilateral

García Harfuch y ministro de Seguridad de Canadá acuerdan fortalecer seguridad bilateral

SLP

El Universal

El secretario de Seguridad de México y el ministro de Canadá unen esfuerzos por la seguridad

Liga MX presenta calendario del Clausura 2026 con Toluca en busca del tricampeonato
Liga MX presenta calendario del Clausura 2026 con Toluca en busca del tricampeonato

Liga MX presenta calendario del Clausura 2026 con Toluca en busca del tricampeonato

SLP

El Universal

El Toluca buscará hacer historia en el Clausura 2026 de la Liga MX tras el bicampeonato.