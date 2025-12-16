Estrenará Club Atlético de San Luis nuevo proveedor deportivo

El Club Atlético de San Luis informó que, a partir de este día, la marca mexicana Charly, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos, se convierte en el nuevo proveedor oficial de indumentaria del equipo potosino.

A lo largo de su trayectoria, Charly ha mantenido una presencia constante en el futbol mexicano, vistiendo a diversos clubes de la Liga MX. Cabe destacar que el entonces Atlético San Luis fue el primer equipo patrocinado en la historia por la marca, lo que marcó un momento clave en el inicio y expansión de Charly dentro del deporte profesional. Con esta nueva alianza, ambas partes retoman esa relación histórica en una etapa renovada de colaboración.

Como parte del acuerdo, Charly será responsable de la producción de los uniformes de juego, así como de la ropa de entrenamiento y concentración del primer equipo, además de desarrollar una línea exclusiva de productos dirigida a la afición potosina.

Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta con el objetivo de fortalecer la identidad del club, apostando por diseños innovadores, materiales de alto rendimiento y procesos de producción alineados a los valores de pasión, esfuerzo y orgullo potosino.

Con esta unión estratégica, el Atlético de San Luis reafirma su compromiso con la innovación, el crecimiento institucional y la profesionalización, tanto dentro como fuera de la cancha, de cara a los próximos retos deportivos.